Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-06-01T14:46
https://ria.ru/20200601/1572295060.html
Власти Ямала расширяют доступ бизнеса к мерам поддержки из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/153018/34/1530183419_0:0:3171:1785_1036x0_80_0_0_529257b8013d67ebe38fe2397f9b1adf.jpg
РИА Новости

Власти Ямала расширяют доступ бизнеса к мерам поддержки из-за COVID-19

14:46 01.06.2020
363
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) расширяет доступ предпринимателей к региональным мерам поддержки в ситуации с распространением коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.
"Ямальские предприниматели, пострадавшие из-за распространения коронавирусной инфекции, смогут уточнить ОКВЭД для получения поддержки. Соответствующий механизм разработал департамент экономики округа. Воспользоваться им смогут предприниматели, которые фактически работают в пострадавшей отрасли, но указали в качестве основного другой вид деятельности при регистрации", - говорится в сообщении.
Несоответствие основного ОКВЭД фактической деятельности стало одной из причин отказа в получении поддержки. Теперь предприниматели, которые реально работают в пострадавших сферах, смогут получить помощь. Предполагается, что воспользоваться этим механизмом смогут десятки предпринимателей.
"Новый подход позволит предпринимателям доказать, что именно от пострадавшего вида деятельности они получают основную выручку, с этой выручки оплачивают зарплату сотрудникам. Мы разработали механизм, который даст возможность на уровне местного самоуправления с привлечением общественных организаций это доказать, а нам, в свою очередь, позволит помочь", - приводятся в сообщении слова директора департамента экономики Ямала Светланы Гусевой.
Эмблема на форме сотрудника полиции
Вчера, 14:08
На Ямале проверяют данные о детях, катавших на горке мертвого кота
Для подтверждения факта осуществления основной деятельности по дополнительному ОКВЭД, предпринимателю необходимо обратиться с заявлением в адрес специально созданных в муниципалитетах комиссий, отмечает пресс-служба.
На Ямале разработана комплексная система мер поддержки предпринимателей, пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции. Она включает в себя финансовую помощь, снижение налоговой нагрузки и текущих затрат, административную поддержку.
Среди мер – прямые выплаты до 200 тысяч рублей социально ориентированному бизнесу, единовременная выплата 30 тысяч рублей индивидуальным предпринимателям в сфере бытовых услуг и самозанятым, выплата от 30 до 200 тысяч рублей предприятиям общепита. Финансовую поддержку получили более 1300 предпринимателей.
Также предусмотрено снижение налогов: УСН на доход - с 5% до 1%, ЕНВД - с 15% до 7,5%, установлена минимальная ставка аренды государственного и муниципального имущества и земли и другие меры, уточняют власти.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
29 мая, 09:32
Глава ЯНАО раскритиковал чиновников, поторопившихся отключить тепло
200000
Обсудить 0
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалЭкономика
Рекомендуем
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
В Подмосковье почти 2,5 тысячи детей заразились коронавирусом
Здание правительства РФ
Правительство отклонило законопроект о выплатах для домохозяек
Строительство жилого комплекса в Саранске
В Мордовии пострадавшим от пандемии отраслям выделили 3,9 млрд рублей
Эмблема на форме сотрудника полиции
На Ямале проверяют данные о детях, катавших на горке мертвого кота
Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
ПФР перечислил первые выплаты на детей от трех до 16 лет
Семья во дворе жилого дома
Почти 6500 ямальских детей получили коробки "Малышу Ямала"
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Россия может стать экспортером препарата против COVID-19
Склад песка для стекольного завода
В Мордовии планируется открытие второй очереди стекольного завода
Готовая продукция обувной фирмы
Путин 3 июня проведет совещание по поддержке легкой промышленности
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Минпромторг считает возможным сформировать постоянный запас СИЗ в России
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
Регионы не отказываются от заказов на ИВЛ "Авента-М", заявил Мантуров
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава КЧР поручил увеличить количество бесплатных тестов на COVID-19
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе Сергей Неверов
ЕР предложила расширить перечень пострадавших от COVID-19 промпредприятий
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Рейтинг: Подмосковье вошло в топ-3 регионов по работе здравоохранения
Свиное мясо на мясоперерабатывающем комбинате
Производство пищевой продукции в Подмосковье выросло на 18%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
02:18Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
02:16В Нью-Йорке выросло число полицейских перед комендантским часом
02:10СМИ: Пентагон увеличивает число бойцов Нацгвардии в округе Колумбия
Лента новостейМолния