Власти Ямала расширяют доступ бизнеса к мерам поддержки из-за COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) расширяет доступ предпринимателей к региональным мерам поддержки в ситуации с распространением коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.

"Ямальские предприниматели, пострадавшие из-за распространения коронавирусной инфекции, смогут уточнить ОКВЭД для получения поддержки. Соответствующий механизм разработал департамент экономики округа. Воспользоваться им смогут предприниматели, которые фактически работают в пострадавшей отрасли, но указали в качестве основного другой вид деятельности при регистрации", - говорится в сообщении.

Несоответствие основного ОКВЭД фактической деятельности стало одной из причин отказа в получении поддержки. Теперь предприниматели, которые реально работают в пострадавших сферах, смогут получить помощь. Предполагается, что воспользоваться этим механизмом смогут десятки предпринимателей.

"Новый подход позволит предпринимателям доказать, что именно от пострадавшего вида деятельности они получают основную выручку, с этой выручки оплачивают зарплату сотрудникам. Мы разработали механизм, который даст возможность на уровне местного самоуправления с привлечением общественных организаций это доказать, а нам, в свою очередь, позволит помочь", - приводятся в сообщении слова директора департамента экономики Ямала Светланы Гусевой.

Для подтверждения факта осуществления основной деятельности по дополнительному ОКВЭД, предпринимателю необходимо обратиться с заявлением в адрес специально созданных в муниципалитетах комиссий, отмечает пресс-служба.

На Ямале разработана комплексная система мер поддержки предпринимателей, пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции. Она включает в себя финансовую помощь, снижение налоговой нагрузки и текущих затрат, административную поддержку.

Среди мер – прямые выплаты до 200 тысяч рублей социально ориентированному бизнесу, единовременная выплата 30 тысяч рублей индивидуальным предпринимателям в сфере бытовых услуг и самозанятым, выплата от 30 до 200 тысяч рублей предприятиям общепита. Финансовую поддержку получили более 1300 предпринимателей.