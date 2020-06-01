Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T17:31
https://ria.ru/20200601/1572294874.html
ПФР перечислил первые выплаты на детей от трех до 16 лет
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572286597_0:142:3072:1870_1036x0_80_0_0_90c2ad32f8e7026fd87e3b77e0087e84.jpg
РИА Новости

ПФР перечислил первые выплаты на детей от трех до 16 лет

14:44 01.06.2020 (обновлено: 17:31 01.06.2020)
84501
© РИА Новости / Сергей ПятаковЖенщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Более десяти миллионов семей с детьми от трех до 16 лет получили выплаты по указу Владимира Путина, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.
Общая сумма выделенных средств составила 146 миллиардов рублей.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Вчера, 11:05Распространение нового коронавируса
Голикова пообещала исполнить все запланированные на фоне пандемии выплаты
В фонде уточнили, что первые выплаты перечислили тем, кто подали документы на помощь до 22 мая включительно. Согласно регламенту, заявления обрабатывают в течение пяти рабочих дней, а средства перечисляют в течение трех рабочих дней. В некоторых случаях этот срок может быть меньше.
Таким образом, если гражданин направил заявление в период с 23 мая (суббота) по 25-е (понедельник), его рассмотрят до 29 мая, а деньги перечислят 2 июня, объяснили в ПФР.
Среди самых распространенных причин, по которым заявку не смогут одобрить: отсутствие права на выплату и подача повторного заявления на того же ребенка. Также в выплате откажут, если деньги уже перечислили или если в заявлении содержатся недостоверные данные.
В начале мая президент сообщил, что российские семьи, в которых есть дети в возрасте от трех лет до 16 лет, получат единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка.
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
27 мая, 18:29Распространение нового коронавируса
Путин поддержал идею расширить пособия на детей на всех безработных
26813931274
Обсудить 59
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПенсионный фонд РФ
Популярные комментарии
Почему 17 летние не вошли в этот список?
1 июня, 14:50
Андрей Эщкере
84231038
а что же сразу не 30 летние
1 июня, 14:54
Анна Луч
4118001652
Рекомендуем
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
В Подмосковье почти 2,5 тысячи детей заразились коронавирусом
Здание правительства РФ
Правительство отклонило законопроект о выплатах для домохозяек
Вспышка М-класса на Солнце. 29 мая 2020
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Здание Государственной думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков подтвердил, что 1 июля будет выходным
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Россия может стать экспортером препарата против COVID-19
Дети, получившие ведомственные награды МВД России
МВД наградило детей и подростков за спасение людей
Кадры обрушившегося железнодорожного моста в Мурманске
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что знает, откуда на Белоруссию "ветры дуют"
Автомобиль Следственного комитета РФ
На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
Пенсионер за компьютером
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Путин назвал дату голосования по поправкам в Конституцию
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам в Конституцию
Американские флаги в Вашингтоне
Эксперт: США могут начать "подкупать" Россию для противостояния с Китаем
Участники акции протеста в Вашингтоне
Громят магазины, бьют витрины: беспорядки в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
02:18Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
02:16В Нью-Йорке выросло число полицейских перед комендантским часом
02:10СМИ: Пентагон увеличивает число бойцов Нацгвардии в округе Колумбия
Лента новостейМолния