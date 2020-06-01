ПФР перечислил первые выплаты на детей от трех до 16 лет

Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Более десяти миллионов семей с детьми от трех до 16 лет получили выплаты по указу Более десяти миллионов семей с детьми от трех до 16 лет получили выплаты по указу Владимира Путина , сообщила пресс-служба Пенсионного фонда

Общая сумма выделенных средств составила 146 миллиардов рублей.

В фонде уточнили, что первые выплаты перечислили тем, кто подали документы на помощь до 22 мая включительно. Согласно регламенту, заявления обрабатывают в течение пяти рабочих дней, а средства перечисляют в течение трех рабочих дней. В некоторых случаях этот срок может быть меньше.

Таким образом, если гражданин направил заявление в период с 23 мая (суббота) по 25-е (понедельник), его рассмотрят до 29 мая, а деньги перечислят 2 июня, объяснили в ПФР.

Среди самых распространенных причин, по которым заявку не смогут одобрить: отсутствие права на выплату и подача повторного заявления на того же ребенка. Также в выплате откажут, если деньги уже перечислили или если в заявлении содержатся недостоверные данные.