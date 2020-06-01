Минпромторг считает возможным сформировать постоянный запас СИЗ в России

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минпромторг считает возможным приступить к формированию постоянно оборачиваемого запаса средств индивидуальной защиты в России, поскольку текущий спрос по этим товарам уже обеспечен, рассказал на президиуме координационного совета по коронавирусу глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
По его словам, Россия увеличила производство по всем средствам индивидуальной защиты: антисептики, перчатки, респираторы, защитные очки, бахилы, халаты и другие.
"Практически по всей номенклатуре для борьбы с коронавирусом у нас обеспечен текущий внутренний спрос. В связи с этим мы считаем возможным приступить к формированию постоянно оборачиваемого резерва СИЗов. Это касается также тестов, лекарств и медицинского оборудования на случай обострения биологической ситуации. Это можно делать с учетом того, что у наших предприятий уже с июля не законтрактованы объемы", - сказал министр.
Он также поблагодарил предприятия промышленности, которые в последние месяцы работали "в крайне напряженном режиме".
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