Минпромторг считает возможным сформировать постоянный запас СИЗ в России

"Практически по всей номенклатуре для борьбы с коронавирусом у нас обеспечен текущий внутренний спрос. В связи с этим мы считаем возможным приступить к формированию постоянно оборачиваемого резерва СИЗов. Это касается также тестов, лекарств и медицинского оборудования на случай обострения биологической ситуации. Это можно делать с учетом того, что у наших предприятий уже с июля не законтрактованы объемы", - сказал министр.