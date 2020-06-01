Россияне покупают около 3,5 миллиона масок в сутки, сообщил Мантуров

"По нашим данным, через аптеки потребляется около 2 миллионов масок в сутки, в магазинах продается примерно еще около 1,5 миллионов. При этом около 35% наших граждан, по данным опроса, который по нашей просьбе провели коллеги из ВЦИОМ, делают выбор в пользу многоразовых гигиенических масок. Что же касается системы здравоохранения и других категорий (МВД, пограничники, торговля – ред.), это еще несколько миллионов", - сказал Мантуров.