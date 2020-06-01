Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T14:42
https://ria.ru/20200601/1572294466.html
Россияне покупают около 3,5 миллиона масок в сутки, сообщил Мантуров
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571709308_0:0:3421:1925_1036x0_80_0_0_5c8eea6166fe62b8876bc9425057b054.jpg
РИА Новости

Россияне покупают около 3,5 миллиона масок в сутки, сообщил Мантуров

14:37 01.06.2020 (обновлено: 14:42 01.06.2020)
726
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПошив защитных масок
Пошив защитных масок
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Пошив защитных масок. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россияне в условиях коронавируса приобретают около 3,5 миллиона масок в сутки через аптеки и магазины, еще несколько миллионов изделий потребляют система здравоохранения и другие организации, так что с учетом планируемого ввода новых производственных мощностей Россия в ближайшее время сможет и формировать запасы масок, и продвигать их на экспорт, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"По нашим данным, через аптеки потребляется около 2 миллионов масок в сутки, в магазинах продается примерно еще около 1,5 миллионов. При этом около 35% наших граждан, по данным опроса, который по нашей просьбе провели коллеги из ВЦИОМ, делают выбор в пользу многоразовых гигиенических масок. Что же касается системы здравоохранения и других категорий (МВД, пограничники, торговля – ред.), это еще несколько миллионов", - сказал Мантуров.
"Из этих цифр можно сделать вывод, что мы производим достаточно, а ввод в ближайшее время новых мощностей позволит нам и формировать запасы, и продвигать нашу продукцию на экспорт", - отметил министр.
На сегодняшний день, как сообщил глава Минпромторга, российские предприятия производят 9 миллионов масок в сутки, к августу же производство вырастет на 33% - до 12 миллионов в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
2801011
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДенис МантуровЭкономика
Популярные комментарии
Г-н Мантуров скромно умолчал о ценах на маски. А они....короче, просто позор для государства "заботящегося" о своих гражданах.
1 июня, 14:42
aalnoor1953
1010000
Рекомендуем
Смартфон
Изображение из интернета "убило" смартфоны Samsung
Кадр видеоклипа Little Big GO BANANAS
Клип Little big признали "самым трешевым" на музыкальной премии в Берлине
Горожане в защитных масках
В Приморье система видеонаблюдения отследит соблюдение масочного режима
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
СМИ: способное достроить Nord Stream 2 судно обрело нового владельца
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе Москва
Мантуров пообещал нарастить производство масок до 12 миллионов в сутки
Вспышка М-класса на Солнце. 29 мая 2020
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
Историк призвал отменить постановление об осуждении пакта 1939 года
Богдан Вечирко
Стали известны подробности о въехавшем в толпу в Миннеаполисе украинце
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
МИД резко ответил на заявления о "причастности" России к протестам в США
Американские флаги в Вашингтоне
Эксперт: США могут начать "подкупать" Россию для противостояния с Китаем
Производственный корпус лаборатории
Мантуров рассказал, когда может появиться вакцина от COVID-19
Сотрудник лаборатории держит контейнеры с биоматериалом
ВОЗ: в Центральной и Южной Америке пандемия COVID-19 еще не достигла пика
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Кадры смертельного задержания полицейскими Джорджа Флойда
Две судьбы, изменившие Америку: Джордж Флойд и Дерек Чавен
Автомобиль Следственного комитета РФ
На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
02:18Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
02:16В Нью-Йорке выросло число полицейских перед комендантским часом
02:10СМИ: Пентагон увеличивает число бойцов Нацгвардии в округе Колумбия
Лента новостейМолния