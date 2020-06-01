Россияне покупают около 3,5 миллиона масок в сутки, сообщил Мантуров

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россияне в условиях коронавируса приобретают около 3,5 миллиона масок в сутки через аптеки и магазины, еще несколько миллионов изделий потребляют система здравоохранения и другие организации, так что с учетом планируемого ввода новых производственных мощностей Россия в ближайшее время сможет и формировать запасы масок, и продвигать их на экспорт, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"По нашим данным, через аптеки потребляется около 2 миллионов масок в сутки, в магазинах продается примерно еще около 1,5 миллионов. При этом около 35% наших граждан, по данным опроса, который по нашей просьбе провели коллеги из ВЦИОМ, делают выбор в пользу многоразовых гигиенических масок. Что же касается системы здравоохранения и других категорий (МВД, пограничники, торговля – ред.), это еще несколько миллионов", - сказал Мантуров.
"Из этих цифр можно сделать вывод, что мы производим достаточно, а ввод в ближайшее время новых мощностей позволит нам и формировать запасы, и продвигать нашу продукцию на экспорт", - отметил министр.
На сегодняшний день, как сообщил глава Минпромторга, российские предприятия производят 9 миллионов масок в сутки, к августу же производство вырастет на 33% - до 12 миллионов в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.