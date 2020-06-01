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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T14:43
https://ria.ru/20200601/1572294357.html
Общежитие Красноярского медицинского университета закрыли на карантин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

Общежитие Красноярского медицинского университета закрыли на карантин

14:36 01.06.2020 (обновлено: 14:43 01.06.2020)
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории "Инвитро" проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории Инвитро проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
КРАСНОЯРСК, 1 июн - РИА Новости. Общежитие Красноярского государственного медицинского университета (КрасГМУ) закрыто на карантин после того, как у проживающих подтвердился COVID-19, сообщает вуз.
"У 34 проживающих в общежитии КрасГМУ подтверждены положительные тесты на COVID-19... Дополнительно проведённые анализы выявили еще 7 человек с подтвержденным результатом COVID+. В связи с этим постановлением Роспотребнадзора общежитие КрасГМУ закрыто на карантин", - говорится в сообщении.
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На данный момент в общежитии проводится дезинфекция и усилен медицинский контроль за проживающими.
По данным властей, на 10.00 мск 1 июня в Красноярском крае всего зарегистрировано 4380 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 51 территории края, в том числе за последние сутки 131 случай.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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