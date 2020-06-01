Общежитие Красноярского медицинского университета закрыли на карантин

КРАСНОЯРСК, 1 июн - РИА Новости. Общежитие Красноярского государственного медицинского университета (КрасГМУ) закрыто на карантин после того, как у проживающих подтвердился COVID-19, сообщает вуз.
"У 34 проживающих в общежитии КрасГМУ подтверждены положительные тесты на COVID-19... Дополнительно проведённые анализы выявили еще 7 человек с подтвержденным результатом COVID+. В связи с этим постановлением Роспотребнадзора общежитие КрасГМУ закрыто на карантин", - говорится в сообщении.
На данный момент в общежитии проводится дезинфекция и усилен медицинский контроль за проживающими.
По данным властей, на 10.00 мск 1 июня в Красноярском крае всего зарегистрировано 4380 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 51 территории края, в том числе за последние сутки 131 случай.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.