В Мордовии планируется открытие второй очереди стекольного завода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Открытие второй производственной линии стекольного завода в Рузаевке планируется в середине июня, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
"В момент, когда Мордовия вместе со всей страной и миром переживает экономический кризис, вызванный последствиями пандемии коронавируса, организация второй очереди стекольного завода поможет трудоустроиться сотням человек, которые начнут получать зарплату и обеспечивать свои семьи", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства Мордовии - министра экономики республики Владимира Мазова.
Сейчас на предприятии работают около 300 человек. С увеличением мощностей и запуском второй линии рабочих рук потребуется вдвое больше.
Отмечается, что стекольная компания "Развитие" является резидентом территории опережающего социально-экономического развития, которая создана во втором по величине городе Мордовии.