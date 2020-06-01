Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
2020-06-01T14:35
https://ria.ru/20200601/1572294335.html
В Мордовии планируется открытие второй очереди стекольного завода
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39772/87/397728753_0:60:3344:1941_1036x0_80_0_0_e0f634a3f4e2ac848799acd44e5112dd.jpg
РИА Новости

В Мордовии планируется открытие второй очереди стекольного завода

14:35 01.06.2020
64
© РИА Новости / Алекс Аминев / Перейти в фотобанкСклад песка для стекольного завода
Склад песка для стекольного завода
© РИА Новости / Алекс Аминев
Перейти в фотобанк
Склад песка для стекольного завода. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Открытие второй производственной линии стекольного завода в Рузаевке планируется в середине июня, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
"В момент, когда Мордовия вместе со всей страной и миром переживает экономический кризис, вызванный последствиями пандемии коронавируса, организация второй очереди стекольного завода поможет трудоустроиться сотням человек, которые начнут получать зарплату и обеспечивать свои семьи", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства Мордовии - министра экономики республики Владимира Мазова.
Сейчас на предприятии работают около 300 человек. С увеличением мощностей и запуском второй линии рабочих рук потребуется вдвое больше.
Отмечается, что стекольная компания "Развитие" является резидентом территории опережающего социально-экономического развития, которая создана во втором по величине городе Мордовии.
110000
Обсудить 0
Республика МордовияЭкономика
Рекомендуем
Строительство жилого комплекса в Саранске
В Мордовии пострадавшим от пандемии отраслям выделили 3,9 млрд рублей
Весенняя посевная
Власти: АПК Мордовии показал уверенный рост даже в условиях пандемии
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Мордовии несколько сотрудников онкодиспансера заболели COVID-19
Готовая продукция обувной фирмы
Путин 3 июня проведет совещание по поддержке легкой промышленности
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Минпромторг считает возможным сформировать постоянный запас СИЗ в России
Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
На Кубани выделили около 23 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми
Салехард
Власти Ямала расширяют доступ бизнеса к мерам поддержки из-за COVID-19
Свиное мясо на мясоперерабатывающем комбинате
Производство пищевой продукции в Подмосковье выросло на 18%
Полицейский
В Мордовии полицейских арестовали по делу о превышении полномочий
Работа ЗАГСов в Москве в период коронавируса
В Мордовии возобновят регистрацию браков со 2 июня
Семья во дворе жилого дома
Почти 6500 ямальских детей получили коробки "Малышу Ямала"
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе Москва
Мантуров пообещал нарастить производство масок до 12 миллионов в сутки
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В России за сутки выпускают девять миллионов защитных масок
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
Регионы не отказываются от заказов на ИВЛ "Авента-М", заявил Мантуров
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Комитет Совфеда поддержал закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
02:18Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
02:16В Нью-Йорке выросло число полицейских перед комендантским часом
02:10СМИ: Пентагон увеличивает число бойцов Нацгвардии в округе Колумбия
Лента новостейМолния