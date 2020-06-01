В Мордовии планируется открытие второй очереди стекольного завода

"В момент, когда Мордовия вместе со всей страной и миром переживает экономический кризис, вызванный последствиями пандемии коронавируса, организация второй очереди стекольного завода поможет трудоустроиться сотням человек, которые начнут получать зарплату и обеспечивать свои семьи", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства Мордовии - министра экономики республики Владимира Мазова.