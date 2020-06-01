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ВКонтакте выпустила благотворительные стикеры
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РИА Новости

ВКонтакте выпустила благотворительные стикеры

14:34 01.06.2020
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© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте
© Фото : ВКонтакте
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Ко Дню защиты детей ВКонтакте появился набор стикеров, вся прибыль от которого пойдёт на благотворительность — фонду "Дом с маяком". Героем набора стал скат Маячок — обитатель аквариума стационара Детского хосписа фонда.
Стоимость стикерпака стандартная — 10 голосов. Набор со скатом будет доступен до 31 августа.
Логотип социальной сети ВКонтакте
11 апреля 2019, 15:59
ВКонтакте запустила стикеры с жестовым языком
Благотворительный фонд "Дом с маяком" помогает детям и молодым взрослым, которых нельзя вылечить, но которым можно подарить тепло и заботу. С 2013 года работает выездная служба, оказывающая помощь на дому, а в прошлом году начал принимать пациентов стационар Детского хосписа в центре Москвы.
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