ВКонтакте выпустила благотворительные стикеры

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Ко Дню защиты детей ВКонтакте появился набор стикеров, вся прибыль от которого пойдёт на благотворительность — фонду "Дом с маяком". Героем набора стал скат Маячок — обитатель аквариума стационара Детского хосписа фонда.
Стоимость стикерпака стандартная — 10 голосов. Набор со скатом будет доступен до 31 августа.
11 апреля 2019, 15:59ВКонтакте запустила стикеры с жестовым языком
Благотворительный фонд "Дом с маяком" помогает детям и молодым взрослым, которых нельзя вылечить, но которым можно подарить тепло и заботу. С 2013 года работает выездная служба, оказывающая помощь на дому, а в прошлом году начал принимать пациентов стационар Детского хосписа в центре Москвы.