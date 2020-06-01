ВКонтакте выпустила благотворительные стикеры

Ко Дню защиты детей ВКонтакте появился набор стикеров, вся прибыль от которого пойдёт на благотворительность — фонду. Героем набора стал скат Маячок — обитатель аквариума стационара Детского хосписа фонда.

Благотворительный фонд "Дом с маяком" помогает детям и молодым взрослым, которых нельзя вылечить, но которым можно подарить тепло и заботу. С 2013 года работает выездная служба, оказывающая помощь на дому, а в прошлом году начал принимать пациентов стационар Детского хосписа в центре Москвы.