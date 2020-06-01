Путин поздравил омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка

"Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Анна Юрьевна (Кузнецова, детский омбудсмен - ред.), с рождением седьмого ребенка в вашей семье - сына. От всей души желаю всего самого доброго всем многодетным семьям России. Успехов вам, благополучия и счастья", - сказал президент в ходе онлайн-встречи с Кузнецовой и семьями, награжденными орденом "Родительской славы".