Путин поздравил омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил детского омбудсмена Анну Кузнецову с рождением седьмого ребенка.
"Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Анна Юрьевна (Кузнецова, детский омбудсмен - ред.), с рождением седьмого ребенка в вашей семье - сына. От всей души желаю всего самого доброго всем многодетным семьям России. Успехов вам, благополучия и счастья", - сказал президент в ходе онлайн-встречи с Кузнецовой и семьями, награжденными орденом "Родительской славы".
31 мая 2019, 13:39АкцентыРодительская слава. Настоящее счастье, когда в семье много детейВ преддверии отмечаемого 1 июня Дня защиты детей президент РФ Владимир Путин вручил ордена "Родительская слава" многодетным семьям из разных уголков страны. За церемонией награждения наблюдал обозреватель радио Sputnik Олег Обухов.