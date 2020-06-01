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Путин поздравил омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка
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РИА Новости

Путин поздравил омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка

14:33 01.06.2020 (обновлено: 14:47 01.06.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил детского омбудсмена Анну Кузнецову с рождением седьмого ребенка.
"Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Анна Юрьевна (Кузнецова, детский омбудсмен - ред.), с рождением седьмого ребенка в вашей семье - сына. От всей души желаю всего самого доброго всем многодетным семьям России. Успехов вам, благополучия и счастья", - сказал президент в ходе онлайн-встречи с Кузнецовой и семьями, награжденными орденом "Родительской славы".
Президент РФ Владимир Путин вручил ордена Родительская слава многодетной семье Лилии и Максима Сыропятовых из Свердловской области
31 мая 2019, 13:39Акценты
Родительская слава. Настоящее счастье, когда в семье много детейВ преддверии отмечаемого 1 июня Дня защиты детей президент РФ Владимир Путин вручил ордена "Родительская слава" многодетным семьям из разных уголков страны. За церемонией награждения наблюдал обозреватель радио Sputnik Олег Обухов.
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Анна КузнецоваВладимир ПутинОбщество
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