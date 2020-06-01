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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T14:36
https://ria.ru/20200601/1572294182.html
Мантуров пообещал нарастить производство масок до 12 миллионов в сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571515852_0:109:3119:1863_1036x0_80_0_0_ce7def82fb5718bfeaada3ab1a06c7e5.jpg
РИА Новости

Мантуров пообещал нарастить производство масок до 12 миллионов в сутки

14:36 01.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкПроизводство медицинских масок и респираторов в технополисе "Москва"
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе Москва
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Производство медицинских масок и респираторов в технополисе "Москва". Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские предприятия нарастят производство масок к августу на 33% - до 12 миллионов в сутки, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"Понятно, что микропредприятия, которые быстро подключились к работе, постепенно начнут уменьшать свои объемы производства, но серийное производство масок к концу июля у нас будет более 12 миллионов в сутки", - сказал министр.
По его словам, на сегодняшний день Россия производит 9 миллионов масок в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
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Производство медицинских масок и респираторов в технополисе Москва
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