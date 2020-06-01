Мантуров пообещал нарастить производство масок до 12 миллионов в сутки

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские предприятия нарастят производство масок к августу на 33% - до 12 миллионов в сутки, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"Понятно, что микропредприятия, которые быстро подключились к работе, постепенно начнут уменьшать свои объемы производства, но серийное производство масок к концу июля у нас будет более 12 миллионов в сутки", - сказал министр.
По его словам, на сегодняшний день Россия производит 9 миллионов масок в сутки.
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