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2020-06-01T14:32
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Слуцкий ответил на заявления о причастности России к беспорядкам в США
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РИА Новости

Слуцкий ответил на заявления о причастности России к беспорядкам в США

14:32 01.06.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Обвинения в адрес РФ в организации протестов в Соединенных Штатах Америки призваны использовать фактор внешнего врага для переключения внимания населения от собственных проблем, считает глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Ранее экс-советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что за насилием в ходе протестов в США может стоять Россия. Никаких доказательств или конкретных фактов Райс при этом не привела.
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"Обвинения в адрес России в организации акций протеста в США - фантомные боли экс-советника (бывшего президента США Барака) Обамы. В Вашингтоне снова пытаются использовать фактор внешнего врага для переключения внимания населения от собственных проблем. И снова это происходит с помощью механизма фейкмейкерства", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, искать организаторов американских протестов в России все равно, что обвинять в пандемии коронавируса Китай. "Политизация на смертях и крови", - заключил глава думского комитета.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЛеонид СлуцкийСьюзан РайсГосдума РФКитайВашингтон (город)СШАВ мире
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