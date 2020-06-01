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Путин призвал закрепить в Конституции заботу о подрастающем поколении
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РИА Новости

Путин призвал закрепить в Конституции заботу о подрастающем поколении

14:32 01.06.2020 (обновлено: 15:02 01.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо закрепить в конституции положение, определяющее заботу о подрастающем поколении как безусловный приоритет государства.
"Неслучайно, что при обсуждении поправок в Конституцию России защита и поддержка семьи оказались в числе наиболее частых предложений самих граждан нашей страны. Также убеждён, что необходимо закрепить в основном законе заботу о подрастающем поколении как безусловный приоритет государства", - сказал Путин в понедельник на встрече с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и многодетными семьями.
По его словам, эта поправка к конституции важна не только сегодня, но и на десятилетия вперёд. Президент в День защиты детей также поблагодарил всех, кто воспитывает и оберегает молодые поколения, - родителей, бабушек и дедушек, учителей и врачей, социальных работников.
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РоссияКонституция РФВладимир ПутинОбщество
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