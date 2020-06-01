Путин призвал закрепить в Конституции заботу о подрастающем поколении

По его словам, эта поправка к конституции важна не только сегодня, но и на десятилетия вперёд. Президент в День защиты детей также поблагодарил всех, кто воспитывает и оберегает молодые поколения, - родителей, бабушек и дедушек, учителей и врачей, социальных работников.