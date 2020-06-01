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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T14:31
https://ria.ru/20200601/1572293963.html
В Москве зафиксировали новый минимум индекса самоизоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256441_0:160:3071:1887_1036x0_80_0_0_fa37c5d2a338591b56182b0fa23af12b.jpg
РИА Новости

В Москве зафиксировали новый минимум индекса самоизоляции

14:31 01.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие во время дождя в Камергерском переулке в Москве
Прохожие во время дождя в Камергерском переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие во время дождя в Камергерском переулке в Москве
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Индекс самоизоляции в Москве в понедельник днем находится на минимальном за все время его расчета уровне 1,4, - это значит, что на улице очень много людей; на прошлой неделе значение индекса в это время было в районе 1,7, следует из данных "Яндекса".
"Яндекс" с конца марта начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5. Чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "‎на улицах много людей" до 5 - "‎все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".
По состоянию на 13.00 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 1,4, тогда как на прошлой неделе этот показатель был на уровне 1,7. Это означает, что на улице очень много людей. Москва с 1 июня приступила ко второму этапу смягчения ограничений по коронавирусу. С понедельника возобновили работу непродовольственные магазины и некоторые предприятия сферы услуг. Кроме того, москвичи теперь могут выходить на прогулки, но с рядом ограничений. В частности, ношение масок стало обязательным даже на улице.
Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Московском (2,5) и в Лобне (2,4), самое низкое - в Котельниках (0,3).
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, там на 13.00 мск значительная часть жителей также находилась вне дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Красноярске (местное время 17.00) - 1,3, а самое низкое – в Челябинске и Уфе (местное время в городах 15.00), где индекс был на уровне 0,6.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались. В большинстве регионов РФ действует режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса. При этом ряд регионов уже начали смягчать ограничения по мере стабилизации ситуации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)
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