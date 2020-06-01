В Москве зафиксировали новый минимум индекса самоизоляции

"Яндекс" с конца марта начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5. Чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "‎на улицах много людей" до 5 - "‎все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 13.00 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 1,4, тогда как на прошлой неделе этот показатель был на уровне 1,7. Это означает, что на улице очень много людей. Москва с 1 июня приступила ко второму этапу смягчения ограничений по коронавирусу. С понедельника возобновили работу непродовольственные магазины и некоторые предприятия сферы услуг. Кроме того, москвичи теперь могут выходить на прогулки, но с рядом ограничений. В частности, ношение масок стало обязательным даже на улице.