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2020-06-01T14:31
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В Йошкар-Оле задержали мужчину за убийство многодетной матери
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РИА Новости

В Йошкар-Оле задержали мужчину за убийство многодетной матери

14:31 01.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Житель Йошкар-Олы задержан за убийство многодетной матери, младшему ребенку которой 9 месяцев, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.
Тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено на улице в Йошкар-Оле 28 мая. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД России по Республике Марий Эл удалось установить 37-летнего подозреваемого.
"По предварительным данным, женщина пришла к своей подруге. Между ней и сожителем хозяйки квартиры произошел конфликт, перешедший в драку. Уже в подъезде дома мужчина нанес гостье удар ножом в грудь. Она смогла выйти на улицу и скончалась. У женщины осталось 5 детей, младшему из которых 9 месяцев. В настоящее время все дети находятся у бабушек", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Мужчине предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Полиция
25 мая, 17:01
Мужчина задушил сожительницу и вывез ее тело в строительной тележке
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Следственный комитет России (СК РФ)Йошкар-ОлаПроисшествия
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