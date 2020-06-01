В Йошкар-Оле задержали мужчину за убийство многодетной матери

Тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено на улице в Йошкар-Оле 28 мая. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД России по Республике Марий Эл удалось установить 37-летнего подозреваемого.

"По предварительным данным, женщина пришла к своей подруге. Между ней и сожителем хозяйки квартиры произошел конфликт, перешедший в драку. Уже в подъезде дома мужчина нанес гостье удар ножом в грудь. Она смогла выйти на улицу и скончалась. У женщины осталось 5 детей, младшему из которых 9 месяцев. В настоящее время все дети находятся у бабушек", - говорится в сообщении регионального СУСК.