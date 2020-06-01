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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T14:31
https://ria.ru/20200601/1572293907.html
Мэр Новокузнецка рассказал о вспышке COVID-19 в пансионате для пожилых
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669488_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6f65fe5af2fa8789bb9e8094f2793d2f.jpg
РИА Новости

Мэр Новокузнецка рассказал о вспышке COVID-19 в пансионате для пожилых

14:31 01.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 1 июн - РИА Новости. Заражение коронавирусом пожилых людей произошло в новосибирском пансионате "Уютный", сообщил глава города Сергей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что, по данным на понедельник, в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 32 из которых – в Новокузнецке. Как уточняли в региональном Роспотребнадзоре, 26 из заразившихся – пожилые люди из пансионата.
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"В городе за сутки зарегистрировано 32 заболевших с диагнозом COVID-19, 26 из них – находившиеся в пансионате "Уютный". Таким образом, по состоянию на 1 июня в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе всего зарегистрировано 233 случая лабораторно подтвержденных диагнозов COVID-19. Из них 224 случая зарегистрировано в Новокузнецке и 9 – в Новокузнецком районе", – написал Кузнецов в Instagram.
Мэр уточнил, что из больниц выписан 61 человек. Четыре человека умерли. На амбулаторном лечении находится 31 человек, изолированы в обсерватор три человека.
По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 589 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 233 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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