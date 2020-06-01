Мэр Новокузнецка рассказал о вспышке COVID-19 в пансионате для пожилых

В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19

В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19

Мэр уточнил, что из больниц выписан 61 человек. Четыре человека умерли. На амбулаторном лечении находится 31 человек, изолированы в обсерватор три человека.

По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 589 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 233 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 человек.