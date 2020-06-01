Мэр Новокузнецка рассказал о вспышке COVID-19 в пансионате для пожилых

КЕМЕРОВО, 1 июн - РИА Новости. Заражение коронавирусом пожилых людей произошло в новосибирском пансионате "Уютный", сообщил глава города Сергей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что, по данным на понедельник, в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 32 из которых – в Новокузнецке. Как уточняли в региональном Роспотребнадзоре, 26 из заразившихся – пожилые люди из пансионата.
"В городе за сутки зарегистрировано 32 заболевших с диагнозом COVID-19, 26 из них – находившиеся в пансионате "Уютный". Таким образом, по состоянию на 1 июня в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе всего зарегистрировано 233 случая лабораторно подтвержденных диагнозов COVID-19. Из них 224 случая зарегистрировано в Новокузнецке и 9 – в Новокузнецком районе", – написал Кузнецов в Instagram.
Мэр уточнил, что из больниц выписан 61 человек. Четыре человека умерли. На амбулаторном лечении находится 31 человек, изолированы в обсерватор три человека.
По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 589 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 233 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 человек.
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