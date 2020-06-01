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2020-06-01T14:28
https://ria.ru/20200601/1572293733.html
В Новосибирске оштрафовали участников танцевальных вечеринок
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РИА Новости

В Новосибирске оштрафовали участников танцевальных вечеринок

14:28 01.06.2020
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НОВОСИБИРСК, 1 июн – РИА Новости. Организаторов и участников сразу двух танцевальных вечеринок в условиях ограничений по коронавирусу оштрафовали суды в Новосибирске, следует из их решений и сообщения правительства Новосибирской области.
Так, в понедельник Центральный районный суд Новосибирска признал сразу десять человек виновными в совершении административных правонарушений по статье КоаП РФ  о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Наказание составило от предупреждения до штрафа в размере 5 тысяч рублей.
"Ранее по поручению губернатора Андрея Травникова была проведена проверка и установлены организаторы массовой ночной вечеринки (представители автомобильного клуба "Ганнибал") на площади Ленина в конце мая, а также некоторые ее участники", - сообщает облправительство.
Также, по данным властей, суда оштрафовал диджея и организаторов ночной вечеринки с массовым скоплением людей рядом с Бугринским мостом в Новосибирске.
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"Установлены трое участников – организаторов данного мероприятия, а также один из диджеев, который играл музыку на вечеринке. В отношении них были составлены административные протоколы... Их дела рассмотрены, решением суда назначены административные наказания в виде штрафов", - говорится в сообщении.
В выходные дни 23 и 24 мая в Новосибирске прошли как минимум две ночные музыкальные вечеринки. Так, в ночь на 24 мая в социальных сетях и СМИ появились видеозаписи и фотографии массовой вечеринки в центре Новосибирска на площади Ленина: несколько десятков молодых людей без масок танцуют под музыку.  Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил полицейских принимать более жесткие и оперативные меры к организаторам и участникам мероприятий в условиях ограничительных мер по коронавирусу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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