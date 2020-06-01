В Новосибирске оштрафовали участников танцевальных вечеринок

НОВОСИБИРСК, 1 июн – РИА Новости. Организаторов и участников сразу двух танцевальных вечеринок в условиях ограничений по коронавирусу оштрафовали суды в Организаторов и участников сразу двух танцевальных вечеринок в условиях ограничений по коронавирусу оштрафовали суды в Новосибирске , следует из их решений и сообщения правительства Новосибирской области

Так, в понедельник Центральный районный суд Новосибирска признал сразу десять человек виновными в совершении административных правонарушений по статье КоаП РФ о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Наказание составило от предупреждения до штрафа в размере 5 тысяч рублей.

"Ранее по поручению губернатора Андрея Травникова была проведена проверка и установлены организаторы массовой ночной вечеринки (представители автомобильного клуба "Ганнибал") на площади Ленина в конце мая, а также некоторые ее участники", - сообщает облправительство.

Также, по данным властей, суда оштрафовал диджея и организаторов ночной вечеринки с массовым скоплением людей рядом с Бугринским мостом в Новосибирске.

"Установлены трое участников – организаторов данного мероприятия, а также один из диджеев, который играл музыку на вечеринке. В отношении них были составлены административные протоколы... Их дела рассмотрены, решением суда назначены административные наказания в виде штрафов", - говорится в сообщении.

В выходные дни 23 и 24 мая в Новосибирске прошли как минимум две ночные музыкальные вечеринки. Так, в ночь на 24 мая в социальных сетях и СМИ появились видеозаписи и фотографии массовой вечеринки в центре Новосибирска на площади Ленина: несколько десятков молодых людей без масок танцуют под музыку. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил полицейских принимать более жесткие и оперативные меры к организаторам и участникам мероприятий в условиях ограничительных мер по коронавирусу.