В Саратовской области выяснят причину вспышки коронавируса в интернате

"Безответственность всегда приводит к тяжелым последствиям. В Базарно-Карабулакском учреждении сложилась ситуация, когда заболели и сотрудники, и пожилые люди, которые там постоянно находятся. По данному случаю в обязательном порядке будут сделаны оргвыводы", - цитирует Радаева его пресс-служба.

Власти региона до 10 июня ограничили работу объектов сферы услуг и торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено гулять по двое и заниматься спортом на свежем воздухе, а также ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. В области введены спецпропуска для перемещения. Самойловский и Новоузенский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.