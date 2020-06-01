В Саратовской области выяснят причину вспышки коронавируса в интернате

САРАТОВ, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил подчиненным детально разобраться и установить причины массового заражения коронавирусом в Адоевщинском психоневрологическом интернате в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района, сообщила пресс-служба главы региона.
О заболевании одного сотрудника интерната Роспотребнадзор сообщал 28 мая, а 31 мая стало известно о выявлении еще 101 случая COVID-19 среди сотрудников и проживающих в учреждении. В минсоцтруда области уточнили, что 14 человек из интерната госпитализированы, у остальных заболевание протекает бессимптомно.
"Губернатор Валерий Радаев дал поручение зампреду правительства - министру труда и социальной защиты Сергею Наумову детально разобраться по ситуации в Базарно-Карабулакском психоневрологическом интернате и представить выводы о причинах произошедшего", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, этот вопрос находится на личном контроле министра здравоохранения области Олега Костина.
"Безответственность всегда приводит к тяжелым последствиям. В Базарно-Карабулакском учреждении сложилась ситуация, когда заболели и сотрудники, и пожилые люди, которые там постоянно находятся. По данному случаю в обязательном порядке будут сделаны оргвыводы", - цитирует Радаева его пресс-служба.
Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин после того, как очаги COVID-19 были выявлены в двух ПНИ - в селе Черкасское Вольского района и селе Озерное Аткарского района. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в Черкасском интернате возбудили уголовное дело о халатности.
Всего в области лабораторно подтверждены 3174 случая заражения коронавирусом, умерли 34 пациента, выздоровели 1206.
Власти региона до 10 июня ограничили работу объектов сферы услуг и торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено гулять по двое и заниматься спортом на свежем воздухе, а также ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. В области введены спецпропуска для перемещения. Самойловский и Новоузенский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.