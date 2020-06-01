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2020-06-01T14:26
https://ria.ru/20200601/1572293488.html
В Калмыкии рассказали о пособии малообеспеченным семьям с детьми
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РИА Новости

В Калмыкии рассказали о пособии малообеспеченным семьям с детьми

14:26 01.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Семья во дворе жилого дома. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 1 июн – РИА Новости. Малообеспеченные семьи с детьми от 8 до 18 лет в Калмыкии получат единовременное пособие в размере 5 тысяч рублей в качестве поддержки во время пандемии коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе главы республики.
По информации ведомства, глава Калмыкии Бату Хасиков подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум.
"Единовременную выплату получат семьи, имеющие детей, которые достигли возраста от 8 до 18 лет в период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что размер пособия – 5 тысяч рублей. Всего поддержку, по данным ведомства, получат около 13 тысяч детей.
Кроме того, сообщает пресс-служба, единовременную помощь в 5 тысяч рублей из регионального бюджета получат жители Калмыкии, признанные безработными в период с 30 марта по 1 июня.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыБату ХасиковРеспублика КалмыкияОбщество
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