Роспотребнадзор и Ростуризм согласовали правила открытия отелей

В ведомстве напомнили, что начиная с 1 июня регионы могут разрешить открытие коллективных средств размещения.

Там же проинформировали, что Ростуризм 1 июня опубликовало на своем портале Russia.Travel информацию о готовности регионов РФ принимать туристов.

"Туристы в том числе смогут узнать, как можно перемещаться внутри региона, какие документы требуются для путешествий, какие средства размещения и места отдыха работают и так далее. Информация постоянно будет обновляться по мере поступления новых данных", - уточнили в ведомстве.