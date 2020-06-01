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2020-06-01T14:27
https://ria.ru/20200601/1572293281.html
Роспотребнадзор и Ростуризм согласовали правила открытия отелей
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572105592_583:0:3061:1394_1036x0_80_0_0_c8eb40ea22340dd41d18387481be12cc.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор и Ростуризм согласовали правила открытия отелей

14:23 01.06.2020 (обновлено: 14:27 01.06.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница санатория
Сотрудница санатория
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор и Федеральное агентство по туризму, при участии отраслевого сообщества завершили работу по согласованию рекомендаций по работе всех видов средств размещения: это отели, гостиницы, пансионаты, базы отдыха, мотели и тому подобное, заявили в пресс-службе Ростуризма.
В ведомстве напомнили, что начиная с 1 июня регионы могут разрешить открытие коллективных средств размещения.
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"Мы вместе с Роспотребнадзором приложили максимум усилий, чтобы дать нашим гражданам возможность этим летом безопасно отдохнуть внутри своей страны. Рекомендации сбалансированы с учетом текущей ситуации, и, с одной стороны, обеспечат безопасный отдых для наших граждан, а с другой – не являются избыточными для отрасли, чтобы предприятия смогли начать свою работу. Безопасность людей является для нас безусловным приоритетом, но мы также заинтересованы в том, чтобы люди смогли комфортно и интересно отдохнуть", - привели в пресс-службе мнение руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.
Там же проинформировали, что Ростуризм 1 июня опубликовало на своем портале Russia.Travel информацию о готовности регионов РФ принимать туристов.
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"Туристы в том числе смогут узнать, как можно перемещаться внутри региона, какие документы требуются для путешествий, какие средства размещения и места отдыха работают и так далее. Информация постоянно будет обновляться по мере поступления новых данных", - уточнили в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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