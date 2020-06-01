В Кузбассе начали выплачивать пособия на детей от трех до семи лет

Уточняется, что в 2020 году ежемесячная денежная выплата предоставляется начиная со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года. Обратиться за выплатой можно не позднее 31 декабря. Право на выплату имеют семьи, в которых средний доход на одного человека не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Кузбассе на второй квартал прошлого года, в 2020 году эта сумма составляет 10 389 рублей.