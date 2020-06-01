В Кузбассе начали выплачивать пособия на детей от трех до семи лет

КЕМЕРОВО, 1 июн - РИА Новости. Денежные пособия на детей от трех до семи лет, предусмотренные указом президента РФ, начали выплачивать в Кузбассе, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
"Жители Кузбасса начали получать ежемесячные денежные выплаты на детей от трех до семи лет, предусмотренные указом президента России Владимира Путина от 20 марта 2020 года "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". На данный момент выплаты получают 85 кузбасских семей, размер выплаты на каждого ребенка составляет 5389 рублей", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в 2020 году ежемесячная денежная выплата предоставляется начиная со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года. Обратиться за выплатой можно не позднее 31 декабря. Право на выплату имеют семьи, в которых средний доход на одного человека не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Кузбассе на второй квартал прошлого года, в 2020 году эта сумма составляет 10 389 рублей.
Отмечается, что для назначения ежемесячной денежной выплаты родителю (усыновителю) или опекуну ребенка нужно подать заявление. Другие необходимые документы запрашиваются органами социальной защиты населения в рамках межведомственного взаимодействия, то есть собирать справки гражданам не нужно.
Уточняется, что заявление на выплату можно подать несколькими способами: через МФЦ, на портале госуслуг, непосредственно в органы социальной защиты населения или через почту.
Подчеркивается, что прием граждан органами социальной защиты населения в период действия на территории Кемеровской области – Кузбасса режима "Повышенная готовность" осуществляется по предварительной записи по телефону. Информация о телефонах муниципальных органов социальной защиты населения Кузбасса размещена на официальном сайте областного министерства социальной защиты населения (dsznko.ru).