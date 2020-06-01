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Военные Балтфлота начнут проходить психологическую полосу препятствий
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РИА Новости

Военные Балтфлота начнут проходить психологическую полосу препятствий

14:21 01.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время тактических учений береговых ракетных войск Балтийского флота
Военнослужащие во время тактических учений береговых ракетных войск Балтийского флота
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Военнослужащие во время тактических учений береговых ракетных войск Балтийского флота. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 1 июн - РИА Новости. Психологическую полосу препятствий, которая будет включать в себя дымовые завесы, огонь, взрывы, впервые оборудовали на полигоне Балтийского флота в Калининградской области, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
"Во время подготовки материальной базы армейского корпуса Балтийского флота к летнему периоду обучения специалистами психологической службы и офицерами отделения боевой подготовки на полигоне "Правдинский" создана специальная психологическая полоса препятствий", - сказал Мартов, отметив, что такая полоса препятствий оборудована на Балтфлоте впервые.
Он рассказал, что психологическая полоса препятствий длиной 485 метров максимально приближена к условиям ведения боевых действий. Дымовые завесы и открытый огонь будут сопровождаться звуками ведения боя - стрельбой, взрывами и криками. После прохождения полосы военные психологи будут работать со всеми участниками забега для определения психоэмоционального состояния.
С началом летнего периода обучения, который стартует 1 июня, военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота приступят к занятиям на полосе препятствий.
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Роман МартовБалтийский флот ВМФ РоссииКалининградская областьОбщество
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