Военные Балтфлота начнут проходить психологическую полосу препятствий

КАЛИНИНГРАД, 1 июн - РИА Новости. Психологическую полосу препятствий, которая будет включать в себя дымовые завесы, огонь, взрывы, впервые оборудовали на полигоне Балтийского флота в Калининградской области, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"Во время подготовки материальной базы армейского корпуса Балтийского флота к летнему периоду обучения специалистами психологической службы и офицерами отделения боевой подготовки на полигоне "Правдинский" создана специальная психологическая полоса препятствий", - сказал Мартов, отметив, что такая полоса препятствий оборудована на Балтфлоте впервые.

Он рассказал, что психологическая полоса препятствий длиной 485 метров максимально приближена к условиям ведения боевых действий. Дымовые завесы и открытый огонь будут сопровождаться звуками ведения боя - стрельбой, взрывами и криками. После прохождения полосы военные психологи будут работать со всеми участниками забега для определения психоэмоционального состояния.