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2020-06-01T14:19
https://ria.ru/20200601/1572293027.html
Колоссальная смертность: в нацистской неволе чаще всего гибли дети
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РИА Новости

Колоссальная смертность: в нацистской неволе чаще всего гибли дети

14:19 01.06.2020
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© РИА Новости / Б.ФишманСоветские врачи и представители Красного креста среди узников Освенцима в первые часы после освобождения лагеря
Советские врачи и представители Красного креста среди узников Освенцима в первые часы после освобождения лагеря
© РИА Новости / Б.Фишман
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дети и подростки составляли наибольшую долю погибших среди советских граждан, в годы Великой Отечественной войны угонявшихся нацистами в Германию и содержавшихся там в нечеловеческих условиях.
Об этом РИА Новости в Международный день защиты детей рассказала декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ, член рабочей группы проекта "Без срока давности" Елена Малышева.
"В гитлеровской неволе смертность детей была особенно высокой, просто колоссальной. Как видно из архивных документов, хранящихся, например, в Государственном архиве Орловской области, из немецкой каторги вернулось на родину менее четверти угнанных детей и подростков. Но такая же картина была и во всех других областях нашей страны", - рассказала историк, занимающаяся изучением преступлений гитлеровцев против детства.
Так, в октябре 1945 года руководитель партийных органов Орловской области Николай Игнатов направил секретарю ЦК ВКП(б) Георгию Маленкову отчет со статистикой советских граждан, угнанных в Германию в период оккупации.
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"За время оккупации Орловской области немецкими захватчиками было угнано в Германию 97769 человек, в том числе мужчин - 37131, женщин - 60638. В числе угнанных - 39700 детей и подростков в возрасте до 16 лет", - писал Игнатов.
"К настоящему времени возвратилось в область 75197 человек, в том числе мужчин - 24488 и женщин - 50709. В числе репатриированных 9526 детей и подростков", - отмечал он.
По архивам можно отследить, в какие нечеловеческие условия попадали в Германии "остарбайтеры" из СССР.
"Подавляющее большинство возвратившихся проживало в Германии, и работало на различных заводах и у помещиков. Та часть людей, которая была угнана насильственно, находилась в Центральной Германии, Восточной Пруссии и Померании, являлась в полном смысле слова рабами немецких помещиков и фабрикантов, подвергались жестокой эксплуатации, голодовкам и издевательствам", - говорится в докладной записке Орловского обкома партии заведующему организационно-инструкторским отделом ЦК ВКП(б) Михаилу Шамбергу.
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"Работали все по 12-14-16-18 часов в сутки, получая в день 150-200-300 граммов хлеба-суррогата и по одному литру бульона из бураков, картошки и различных отбросов… За работу платили 15–25 марок в месяц, а многие работали бесплатно. Из обуви получали деревянные колодки, одежды совсем не получали, жили в лагерях, в грязных сырых бараках, скотных дворах, на работу многие выходили под конвоем", - отмечается в документе.
Отступая в 1943 году под ударами Красной армии, гитлеровцы отправили несколько тысяч жителей Орловской области в Прибалтику, где их тоже ждали адские условия работы - об этом свидетельствует спецсообщение начальника 2-го отдела 4-го управления Народного комиссариата государственной безопасности СССР Михаила Маклярского главе НКГБ Всеволоду Меркулову.
"В район местечка Видзы, что в 40 километрах северо-восточнее города Свенцяны Литовской ССР, из района города Орел прибыло до 30 тысяч человек мирного населения, эвакуированного немцами при отступлении ... Эвакуированное население живет исключительно в тяжелых условиях. Кормят один раз в день, много умирает от голода и болезней. Для погребения умерших созданы специальные погребальные команды", - докладывал Маклярский.
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Без срока давностиНиколай ИгнатовПрибалтикаРоссийский государственный гуманитарный университетОрловская областьОрелОбщество
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