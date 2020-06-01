Колоссальная смертность: в нацистской неволе чаще всего гибли дети

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дети и подростки составляли наибольшую долю погибших среди советских граждан, в годы Великой Отечественной войны угонявшихся нацистами в Дети и подростки составляли наибольшую долю погибших среди советских граждан, в годы Великой Отечественной войны угонявшихся нацистами в Германию и содержавшихся там в нечеловеческих условиях.

Об этом РИА Новости в Международный день защиты детей рассказала декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ , член рабочей группы проекта " Без срока давности " Елена Малышева.

"В гитлеровской неволе смертность детей была особенно высокой, просто колоссальной. Как видно из архивных документов, хранящихся, например, в Государственном архиве Орловской области, из немецкой каторги вернулось на родину менее четверти угнанных детей и подростков. Но такая же картина была и во всех других областях нашей страны", - рассказала историк, занимающаяся изучением преступлений гитлеровцев против детства.

Так, в октябре 1945 года руководитель партийных органов Орловской области Николай Игнатов направил секретарю ЦК ВКП(б) Георгию Маленкову отчет со статистикой советских граждан, угнанных в Германию в период оккупации.

"За время оккупации Орловской области немецкими захватчиками было угнано в Германию 97769 человек, в том числе мужчин - 37131, женщин - 60638. В числе угнанных - 39700 детей и подростков в возрасте до 16 лет", - писал Игнатов.

"К настоящему времени возвратилось в область 75197 человек, в том числе мужчин - 24488 и женщин - 50709. В числе репатриированных 9526 детей и подростков", - отмечал он.

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"Подавляющее большинство возвратившихся проживало в Германии, и работало на различных заводах и у помещиков. Та часть людей, которая была угнана насильственно, находилась в Центральной Германии, Восточной Пруссии и Померании, являлась в полном смысле слова рабами немецких помещиков и фабрикантов, подвергались жестокой эксплуатации, голодовкам и издевательствам", - говорится в докладной записке Орловского обкома партии заведующему организационно-инструкторским отделом ЦК ВКП(б) Михаилу Шамбергу.

"Работали все по 12-14-16-18 часов в сутки, получая в день 150-200-300 граммов хлеба-суррогата и по одному литру бульона из бураков, картошки и различных отбросов… За работу платили 15–25 марок в месяц, а многие работали бесплатно. Из обуви получали деревянные колодки, одежды совсем не получали, жили в лагерях, в грязных сырых бараках, скотных дворах, на работу многие выходили под конвоем", - отмечается в документе.

Отступая в 1943 году под ударами Красной армии, гитлеровцы отправили несколько тысяч жителей Орловской области в Прибалтику , где их тоже ждали адские условия работы - об этом свидетельствует спецсообщение начальника 2-го отдела 4-го управления Народного комиссариата государственной безопасности СССР Михаила Маклярского главе НКГБ Всеволоду Меркулову.