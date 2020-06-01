В Крыму ждут реакцию ООН на водную блокаду полуострова Украиной

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывов осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды на полуостров, и принять меры по возобновлению подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

"В письме на имя госпожи Бачелет приведены факты многочисленных нарушений властями Украины принципов и норм международного права. Данное обращение считаю правильным и фактологически глубоко обоснованным. Надеюсь, что в этот раз эти доводы будут услышаны и надлежащие эффективные меры в рамках структур ООН будут приняты", - сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, крымские представители, в том числе руководители неправительственных организаций, неоднократно на международных площадках ставили вопрос о гуманитарном преступлении украинских властей, поощряемых зарубежными кураторами.

"Однако эти действия киевских националистов пока не получили должной оценки в ООН, наталкивались на консолидированную позицию западных государств, закрывающих глаза на попытки Украины довести дело до гуманитарной катастрофы", - подчеркнул Мурадов.

Вице-премьер подчеркнул, что российская сторона не предпринимала в ответ на водную блокаду Крыма каких-либо действий в отношении ограничения стока вод, поступающих на Украину по водным артериям международной реки Днепр и его притокам с территории Российской Федерации

"Хотя, по оценкам экспертов, это сделать несложно", - подчеркнул Мурадов.