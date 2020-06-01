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В Крыму ждут реакцию ООН на водную блокаду полуострова Украиной
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РИА Новости

В Крыму ждут реакцию ООН на водную блокаду полуострова Украиной

14:19 01.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов выразил надежду, что в ООН отреагируют на водную блокаду полуострова со стороны Украины и примут соответствующие решения.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывов осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды на полуостров, и принять меры по возобновлению подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
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"В письме на имя госпожи Бачелет приведены факты многочисленных нарушений властями Украины принципов и норм международного права. Данное обращение считаю правильным и фактологически глубоко обоснованным. Надеюсь, что в этот раз эти доводы будут услышаны и надлежащие эффективные меры в рамках структур ООН будут приняты", - сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, крымские представители, в том числе руководители неправительственных организаций, неоднократно на международных площадках ставили вопрос о гуманитарном преступлении украинских властей, поощряемых зарубежными кураторами.
"Однако эти действия киевских националистов пока не получили должной оценки в ООН, наталкивались на консолидированную позицию западных государств, закрывающих глаза на попытки Украины довести дело до гуманитарной катастрофы", - подчеркнул Мурадов.
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Вице-премьер подчеркнул, что российская сторона не предпринимала в ответ на водную блокаду Крыма каких-либо действий в отношении ограничения стока вод, поступающих на Украину по водным артериям международной реки Днепр и его притокам с территории Российской Федерации.
"Хотя, по оценкам экспертов, это сделать несложно", - подчеркнул Мурадов.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
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РоссияДнепр (город)Днепр (река)Наталья ПоклонскаяМишель БачелетГеоргий МурадовГосдума РФООНВ мире
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