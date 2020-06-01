На Украине в Нацсовет по антикоррупционной политике включили иностранцев

Также в состав наблюдателей вошли председатель Антикоррупционной инициативы ЕС на Украине (EUACI) Эка Ткешелашвили, руководитель проекта "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции на Украине "Взаимодействие" (SACCI) Лоуренс Хелд и начальник отдела по правоохранительным вопросам посольства США в стране Стефани Xолмс.