На Украине в Нацсовет по антикоррупционной политике включили иностранцев

КИЕВ, 1 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, в качестве наблюдателей и консультантов в него вошли ряд иностранцев, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.
"Определить, что в работе Национального совета по вопросам антикоррупционной политики могут принимать участие такие международные наблюдатели и консультанты: Дэвид Бернстайн - ведущий специалист по вопросам государственного сектора Всемирного банка на Украине (по согласию); Гарт Уиллис - член офиса демократического управления Агентства США по международному развитию (USAID) (по согласию); Назар Гром - специалист по законодательному процессу и антикоррупционной политике ПРООН на Украине (по согласию); Андрей Кухарук - эксперт по антикоррупционным вопросам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) (по согласию)", - говорится в тексте указа.
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Также в состав наблюдателей вошли председатель Антикоррупционной инициативы ЕС на Украине (EUACI) Эка Ткешелашвили, руководитель проекта "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции на Украине "Взаимодействие" (SACCI) Лоуренс Хелд и начальник отдела по правоохранительным вопросам посольства США в стране Стефани Xолмс.
Указ вступает в силу со дня его публикации.