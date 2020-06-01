В Белоруссии за сутки еще 847 человек заболели COVID-19

МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев нового коронавируса в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 847, до 43,4 тысячи, умерли еще пять человек, всего скончались 240 пациентов, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава страны.
По данным на воскресенье, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии достигло 42556, умерли 235 человек.
"Зарегистрированы 43403 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 553377 тестов", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 240 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
Согласно сообщению, в Белоруссии на 1 июня выздоровели и выписаны 18776 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За сутки выздоровели 262 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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