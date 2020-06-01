В Белоруссии за сутки еще 847 человек заболели COVID-19

Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске

МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев нового коронавируса в Число зарегистрированных случаев нового коронавируса в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 847, до 43,4 тысячи, умерли еще пять человек, всего скончались 240 пациентов, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава страны.

По данным на воскресенье, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии достигло 42556, умерли 235 человек.

"Зарегистрированы 43403 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 553377 тестов", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 240 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Согласно сообщению, в Белоруссии на 1 июня выздоровели и выписаны 18776 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За сутки выздоровели 262 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф