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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T14:34
https://ria.ru/20200601/1572292933.html
В Белоруссии за сутки еще 847 человек заболели COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571971582_0:98:3016:1795_1036x0_80_0_0_39286088db8236b3ca7863c6fefbd655.jpg
РИА Новости

В Белоруссии за сутки еще 847 человек заболели COVID-19

14:19 01.06.2020 (обновлено: 14:34 01.06.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев нового коронавируса в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 847, до 43,4 тысячи, умерли еще пять человек, всего скончались 240 пациентов, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава страны.
По данным на воскресенье, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии достигло 42556, умерли 235 человек.
"Зарегистрированы 43403 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 553377 тестов", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 240 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
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Согласно сообщению, в Белоруссии на 1 июня выздоровели и выписаны 18776 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За сутки выздоровели 262 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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