Выяснилось, как родители бронируют авиабилеты для детей

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В апреле-мае 2020 года доля бронирований авиабилетов на пассажиров до 18 лет с вылетом в летние месяцы туда-обратно по России снизилась с 26,1 до 10,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Biletix.

При этом средний чек на перелеты значительно подешевел: с 13 914 до 5 103 рублей, то есть более чем в два раза.

Самыми популярными направлениями летом 2020 года в данной возрастной группе стали Сочи, Крым, Анапа, Минеральные воды и Санкт-Петербург.