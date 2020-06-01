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Туризм
2020-06-01T15:07
https://ria.ru/20200601/1572292792.html
Выяснилось, как родители бронируют авиабилеты для детей
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РИА Новости

Выяснилось, как родители бронируют авиабилеты для детей

15:07 01.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевТуристы осуществляют посадку в самолет
Туристы осуществляют посадку в самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В апреле-мае 2020 года доля бронирований авиабилетов на пассажиров до 18 лет с вылетом в летние месяцы туда-обратно по России снизилась с 26,1 до 10,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Biletix.
При этом средний чек на перелеты значительно подешевел: с 13 914 до 5 103 рублей, то есть более чем в два раза.
Самыми популярными направлениями летом 2020 года в данной возрастной группе стали Сочи, Крым, Анапа, Минеральные воды и Санкт-Петербург.
Продолжительность отдыха, судя по статистике купленных авиабилетов, снижается в среднем с 12 до 11 дней. Глубина бронирований (то есть период между покупкой и датой вылета) также уменьшается с 54 до 33 дней.
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