Верховный суд отправил на пересмотр "золотой" спор ФНС с "Красцветметом"

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России отправила на новое рассмотрение дело по заявлению Красноярского завода цветных металлов имени В.Н. Гулидова, который требует отменить начисление ему ФНС налогов и штрафов на общую сумму более 2,6 миллиарда рублей.

Как следует из опубликованного определения суда, коллегия, рассмотрев кассационную жалобу "Красцветмета", отменила как вынесенные в пользу ФНС судебные акты апелляционного и окружного судов, так и решение арбитражного суда Москвы, поддержавшего налогоплательщика. Рассмотрение кассации СКЭС провела в онлайн-режиме.

"Красцветмет", один из крупнейших мире производителей золота, других драгоценных металлов и изделий из них, приобрел золото в полосе и слитках у ООО "Санкт-Петербургский ювелирный завод "Ювелиры Северной Столицы" (ЮСС). На основании счетов-фактур, полученных от продавца, красноярский завод применил налоговый вычет по НДС.

Однако налоговый орган установил, что поставщики второго и третьего уровня, получавшие золото от банков "Монолит" и "Стратегия" по договорам займа и передававшие его ЮСС, НДС не платили. По мнению ФНС, имела место схема по уклонению от уплаты налогов, выгодоприобретателем по которой был "Красцветмет". Налоговый орган обязал плательщика заплатить более 1,9 миллиарда рублей НДС за 2012-2014 годы, около 692 миллионов рублей пени и более 23 миллионов рублей штрафа.

Арбитражный суд Москвы в январе 2019 года признал решение ФНС недействительным. По мнению первой инстанции, все поставщики в цепочке были подконтрольны ЮСС, к поставщикам налоговики и должны предъявлять претензии. При этом причастность "Красцветмета" к действиям контрагентов не подтверждена.

Девятый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Московского округа, наоборот, согласились с ФНС, что завод участвовал и даже контролировал схему по уклонению от налогов. К такому выводу службу, в частности, подтолкнула переписка между сотрудниками "Красцветмета" и ЮСС, а также тот факт, что покупателями полуфабрикатов у "Красцветмета" были потом иностранные фирмы-однодневки, связанные с ЮСС.