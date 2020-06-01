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Республика Мордовия
Республика Мордовия
2020-06-01T14:22
https://ria.ru/20200601/1572292093.html
Власти: АПК Мордовии показал уверенный рост даже в условиях пандемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569874998_0:26:3072:1754_1036x0_80_0_0_bf648d7c2bdc45f4390c40d904683b8a.jpg
РИА Новости

Власти: АПК Мордовии показал уверенный рост даже в условиях пандемии

14:11 01.06.2020 (обновлено: 14:22 01.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВесенняя посевная
Весенняя посевная
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Предприятия агропромышленного комплекса в Мордовии показывают уверенный рост, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы республики.
"Среди предприятий АПК, для которых кризис стал дополнительным стимулом к развитию, можно назвать МПК "Атяшевский" (рост к уровню прошлого года 37%), "Сармич" (рост 10%), "КомбиС" (рост 7,7%), "Данон" (рост 19%), "СКЗ" (рост 15%), "Рузово" продемонстрировало двойной рост, а Сыродельный завод "Ичалки" рост на 20%", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства Мордовии - министра экономики республики Владимира Мазова.
Пищевое производство к уровню прошлого года демонстрирует рост в 119%, в апреле этот показатель составил 118,5%. Объем производства составил 20,6 миллиарда рублей. При этом удельный вес пищевой промышленности в общем объеме промышленного производства республики составляет 34%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Республика МордовияКоронавирус в РоссииМордовияЭкономика
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