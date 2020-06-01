Власти: АПК Мордовии показал уверенный рост даже в условиях пандемии

"Среди предприятий АПК, для которых кризис стал дополнительным стимулом к развитию, можно назвать МПК "Атяшевский" (рост к уровню прошлого года 37%), "Сармич" (рост 10%), "КомбиС" (рост 7,7%), "Данон" (рост 19%), "СКЗ" (рост 15%), "Рузово" продемонстрировало двойной рост, а Сыродельный завод "Ичалки" рост на 20%", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства Мордовии - министра экономики республики Владимира Мазова.