Власти: АПК Мордовии показал уверенный рост даже в условиях пандемии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Предприятия агропромышленного комплекса в Мордовии показывают уверенный рост, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы республики.
"Среди предприятий АПК, для которых кризис стал дополнительным стимулом к развитию, можно назвать МПК "Атяшевский" (рост к уровню прошлого года 37%), "Сармич" (рост 10%), "КомбиС" (рост 7,7%), "Данон" (рост 19%), "СКЗ" (рост 15%), "Рузово" продемонстрировало двойной рост, а Сыродельный завод "Ичалки" рост на 20%", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства Мордовии - министра экономики республики Владимира Мазова.
Пищевое производство к уровню прошлого года демонстрирует рост в 119%, в апреле этот показатель составил 118,5%. Объем производства составил 20,6 миллиарда рублей. При этом удельный вес пищевой промышленности в общем объеме промышленного производства республики составляет 34%.
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