Мантуров назвал сроки начала клинических исследований вакцин от COVID-19

"В июне должны начаться клинические исследования первых вакцин, которые разрабатываются нашими фармкомпаниями "Биокад" и "Генериум" вместе с ведущими научными организациями Минздрава и Роспотребнадзора", - сказал он в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу.