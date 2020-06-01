Мантуров назвал сроки начала клинических исследований вакцин от COVID-19

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Клинические исследования первых вакцин от COVID компаний "Биокад" и "Генериум" должны начаться в июне, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"В июне должны начаться клинические исследования первых вакцин, которые разрабатываются нашими фармкомпаниями "Биокад" и "Генериум" вместе с ведущими научными организациями Минздрава и Роспотребнадзора", - сказал он в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.