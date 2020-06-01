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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T14:07
https://ria.ru/20200601/1572291809.html
Мантуров назвал сроки начала клинических исследований вакцин от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570447314_0:55:1005:620_1036x0_80_0_0_974b08b22cb18b734de36034b65d278e.jpg
РИА Новости

Мантуров назвал сроки начала клинических исследований вакцин от COVID-19

14:07 01.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Клинические исследования первых вакцин от COVID компаний "Биокад" и "Генериум" должны начаться в июне, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"В июне должны начаться клинические исследования первых вакцин, которые разрабатываются нашими фармкомпаниями "Биокад" и "Генериум" вместе с ведущими научными организациями Минздрава и Роспотребнадзора", - сказал он в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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