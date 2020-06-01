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2020-06-01T14:07
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Косачев не исключил, что США готовят информационную атаку на Россию
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РИА Новости

Косачев не исключил, что США готовят информационную атаку на Россию

14:07 01.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. США, обвиняя Москву в причастности к организации протестов в Америке, готовят информационную атаку на Россию, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее экс-советник президента США по нацбезопасности Сьюзан Райс заявила, что за насилием в ходе протестов в США может стоять Россия. Однако никаких доказательств или конкретных фактов она не привела.
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"Речь идет об очередной информационной атаке на Россию, которая, может, пока если не готовится официальным Вашингтоном, но теми силами и лицами в американском истеблишменте, которые любыми возможными и невозможными средствами пытаются утвердить тезис об ответственности России за все проблемы, с которыми сталкиваются США и во внутреннем, и во внешнем развитии", - сказал Косачев в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".
Москва никогда не вмешивалась в происходящее в Америке и не собирается вмешиваться сейчас, в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США и считают происходящее их внутренним делом, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе масштабные демонстрации продолжились в воскресенье. В Вашингтоне с 23.00 по местному времени (6.00 мск понедельника) был объявлен комендантский час.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРоссияМедиавойныСьюзан РайсКонстантин КосачевДмитрий ПесковМоскваСШАВ мире
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