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В Вологодской области нашли тела пятерых рыбаков
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РИА Новости

В Вологодской области нашли тела пятерых рыбаков

14:06 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Тела пятерых рыбаков, вышедших более полутора месяцев назад на моторной лодке в Белое озеро, обнаружены в Вологодской области, сообщает пресс-службе регионального управления СК.
"В течение последней недели тела всех пятерых пропавших мужчин обнаружены. Двое - на берегу около города Белозерска в 40 км от предполагаемого места крушения судна, еще двое – в фарватере Белого озера в районе второго буя, последний – также в озере", - говорится в сообщении.
В апреле рыбаки вышли в Белое озеро на моторной лодке во время сильного ветра, после чего пропали. По сообщению очевидцев, которые видели их перед выходом, спасательных жилетов на мужчинах не было. Поиски пропавших рыбаков велись с 12 апреля.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
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