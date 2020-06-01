В Вологодской области нашли тела пятерых рыбаков

В апреле рыбаки вышли в Белое озеро на моторной лодке во время сильного ветра, после чего пропали. По сообщению очевидцев, которые видели их перед выходом, спасательных жилетов на мужчинах не было. Поиски пропавших рыбаков велись с 12 апреля.