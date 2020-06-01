Роспотребнадзор рекомендовал гостиницам поощрять безналичную оплату

"Внедрение, при возможности, в гостиницах для прохождения процедуры экспресс-заселения/выселения мобильных приложений для минимизации общения, бесконтактного открывания гостем двери номера и общественных помещений (фитнес, СПА, переговорные комнаты и т.д.), а также организация и поощрение безналичных способов оплаты", - говорится в документе.