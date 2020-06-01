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Роспотребнадзор рекомендовал гостиницам поощрять безналичную оплату
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РИА Новости

Роспотребнадзор рекомендовал гостиницам поощрять безналичную оплату

14:02 01.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует в гостиницах организовать и поощрять безналичные способы оплаты, следует из рекомендаций по профилактике коронавируса в гостиницах и других местах размещения, опубликованных ведомством.
"Внедрение, при возможности, в гостиницах для прохождения процедуры экспресс-заселения/выселения мобильных приложений для минимизации общения, бесконтактного открывания гостем двери номера и общественных помещений (фитнес, СПА, переговорные комнаты и т.д.), а также организация и поощрение безналичных способов оплаты", - говорится в документе.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по размещению гостей в гостиницах
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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