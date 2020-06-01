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2020-06-01T14:00
https://ria.ru/20200601/1572291300.html
В Китае прокомментировали разрыв отношений США с ВОЗ
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_0:319:3072:2047_1036x0_80_0_0_ddb5834166314afb5d072f77b0f3928c.jpg
РИА Новости

В Китае прокомментировали разрыв отношений США с ВОЗ

14:00 01.06.2020
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© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 1 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал решение президента США Дональда Трампа разорвать отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) эгоизмом и уклонением от ответственности.
Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения".
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"Мы обратили внимание на реакцию многих стран, в том числе и союзников США. Международное сообщество не одобряет такой путь эгоизма и уклонения от ответственности, выбранный США", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
Он добавил, что в последнее время США вышли из целого ряда международных договоров, и разрыв отношений с ВОЗ стал еще одной демонстрацией политики односторонних действий США.
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Он подчеркнул, что Китай, как и раньше, будет поддерживать ведущую роль ВОЗ в международном сотрудничестве в борьбе с эпидемией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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