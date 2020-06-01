В Китае прокомментировали разрыв отношений США с ВОЗ

Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения".

"Мы обратили внимание на реакцию многих стран, в том числе и союзников США. Международное сообщество не одобряет такой путь эгоизма и уклонения от ответственности, выбранный США", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.

Он добавил, что в последнее время США вышли из целого ряда международных договоров, и разрыв отношений с ВОЗ стал еще одной демонстрацией политики односторонних действий США.

Он подчеркнул, что Китай , как и раньше, будет поддерживать ведущую роль ВОЗ в международном сотрудничестве в борьбе с эпидемией.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.