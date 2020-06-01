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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T15:24
https://ria.ru/20200601/1572291272.html
Доктор Комаровский опроверг новый миф о профилактике коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569596110_0:40:1197:713_1036x0_80_0_0_f4a5a6b5c188e0224c8e1254347f4fb8.jpg
РИА Новости

Доктор Комаровский опроверг новый миф о профилактике коронавируса

14:00 01.06.2020 (обновлено: 15:24 01.06.2020)
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© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский
© Sputnik / Batyrshin Timur
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял новый миф, связанный с профилактикой коронавируса.
Медик возмутился из-за распространения информации о том, что коронавирус, прежде чем достигнуть легких, якобы четыре дня держится в горле. Согласно этому заблуждению, побороть инфекцию можно, если пить много воды и полоскать горло горячей соленой или подкисленной водой.
"Если бы все было так просто — для излечения от коронавируса всем людям нужно было бы всего лишь пополоскать горло горячей соленой или подкисленной водой!" — написал Комаровский в своем инстаграм-аккаунте.
Он попросил подписчиков не верить подобным утверждениям и не распространять их по соцсетям.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений КомаровскийКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
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