Доктор Комаровский опроверг новый миф о профилактике коронавируса

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял новый миф, связанный с профилактикой коронавируса.
Медик возмутился из-за распространения информации о том, что коронавирус, прежде чем достигнуть легких, якобы четыре дня держится в горле. Согласно этому заблуждению, побороть инфекцию можно, если пить много воды и полоскать горло горячей соленой или подкисленной водой.
"Если бы все было так просто — для излечения от коронавируса всем людям нужно было бы всего лишь пополоскать горло горячей соленой или подкисленной водой!" — написал Комаровский в своем инстаграм-аккаунте.
Он попросил подписчиков не верить подобным утверждениям и не распространять их по соцсетям.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.