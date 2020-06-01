Доктор Комаровский опроверг новый миф о профилактике коронавируса

Медик возмутился из-за распространения информации о том, что коронавирус, прежде чем достигнуть легких, якобы четыре дня держится в горле. Согласно этому заблуждению, побороть инфекцию можно, если пить много воды и полоскать горло горячей соленой или подкисленной водой.