В ВОЗ призвали ввести в Ираке тотальный комендантский час

КАИР, 1 июн - РИА Новости. Представительство Всемирной организации здравоохранения ( Представительство Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) в Ираке расценило введение тотального комендантского часа в стране как необходимую меру борьбы с эпидемией COVID-19, призвав граждан строго соблюдать введенные ограничения, говорится в полученном РИА Новости заявлении организации.

В субботу Высший комитет по вопросам здравоохранения и национальной безопасности во главе с премьер-министром Мустафой аль-Каземи принял решение ввести круглосуточный комендантский час на всей территории Ирака сроком на неделю начиная с воскресенья, 31 мая. Ранее в апреле комендантский час был сокращен в ряде районов страны в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан, после чего темпы распространения коронавируса начали заметно расти.

"Возвращение к режиму круглосуточного комендантского часа сроком на неделю - необходимая мера для борьбы с вирусом", - говорится в заявлении ВОЗ. Глава представительства ВОЗ в Ираке Адхам Исмаил также подтвердил полную поддержку усилий иракского правительства по борьбе с эпидемией и готовность продолжать сотрудничество с иракскими структурами здравоохранения, призвав иракцев на всей территории страны "максимально строго соблюдать превентивные меры и круглосуточный комендантский час", чтобы помочь властям справиться с ситуацией.

В мае министерство здравоохранения Ирака предупредило, что систематические нарушения введенных ограничений со стороны населения представляют серьезную угрозу, которая может привести к распространению эпидемии. На прошлой неделе первый вице-спикер парламента Хасан аль-Кааби, возглавляющий кризисный штаб по борьбе с коронавирусом при парламенте Ирака, заявил, что в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации страна окажется на грани санитарной катастрофы. В свою очередь, министр здравоохранения страны Хасан ат-Тамими заявил журналистам, что власти контролируют ситуацию, а резкий рост числа случаев заражения объясняется увеличением количества медицинских проверок.

По последним данным минздрава, в стране зарегистрировано 6439 случаев заражения, в том числе 205 - с летальным исходом. Выздоровели 3156 пациентов. В стране остаются под запретом все формы собраний, граждане обязаны использовать медицинские маски вне дома. Разрешена работа аптек, а также продуктовых магазинов и пекарен, при этом внутри помещений не могут находиться более 5 человек одновременно. Ресторанам можно работать в режиме доставки. Остаются закрытыми большинство государственных учреждений, школы и университеты, приостановлено международное авиасообщение.