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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T14:01
https://ria.ru/20200601/1572291207.html
В ВОЗ призвали ввести в Ираке тотальный комендантский час
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1036x0_80_0_0_8051c5a5cee56456bef01de804601300.jpg
РИА Новости

В ВОЗ призвали ввести в Ираке тотальный комендантский час

13:59 01.06.2020 (обновлено: 14:01 01.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
КАИР, 1 июн - РИА Новости. Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ираке расценило введение тотального комендантского часа в стране как необходимую меру борьбы с эпидемией COVID-19, призвав граждан строго соблюдать введенные ограничения, говорится в полученном РИА Новости заявлении организации.
В субботу Высший комитет по вопросам здравоохранения и национальной безопасности во главе с премьер-министром Мустафой аль-Каземи принял решение ввести круглосуточный комендантский час на всей территории Ирака сроком на неделю начиная с воскресенья, 31 мая. Ранее в апреле комендантский час был сокращен в ряде районов страны в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан, после чего темпы распространения коронавируса начали заметно расти.
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"Возвращение к режиму круглосуточного комендантского часа сроком на неделю - необходимая мера для борьбы с вирусом", - говорится в заявлении ВОЗ. Глава представительства ВОЗ в Ираке Адхам Исмаил также подтвердил полную поддержку усилий иракского правительства по борьбе с эпидемией и готовность продолжать сотрудничество с иракскими структурами здравоохранения, призвав иракцев на всей территории страны "максимально строго соблюдать превентивные меры и круглосуточный комендантский час", чтобы помочь властям справиться с ситуацией.
В мае министерство здравоохранения Ирака предупредило, что систематические нарушения введенных ограничений со стороны населения представляют серьезную угрозу, которая может привести к распространению эпидемии. На прошлой неделе первый вице-спикер парламента Хасан аль-Кааби, возглавляющий кризисный штаб по борьбе с коронавирусом при парламенте Ирака, заявил, что в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации страна окажется на грани санитарной катастрофы. В свою очередь, министр здравоохранения страны Хасан ат-Тамими заявил журналистам, что власти контролируют ситуацию, а резкий рост числа случаев заражения объясняется увеличением количества медицинских проверок.
По последним данным минздрава, в стране зарегистрировано 6439 случаев заражения, в том числе 205 - с летальным исходом. Выздоровели 3156 пациентов. В стране остаются под запретом все формы собраний, граждане обязаны использовать медицинские маски вне дома. Разрешена работа аптек, а также продуктовых магазинов и пекарен, при этом внутри помещений не могут находиться более 5 человек одновременно. Ресторанам можно работать в режиме доставки. Остаются закрытыми большинство государственных учреждений, школы и университеты, приостановлено международное авиасообщение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗИракВ мире
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