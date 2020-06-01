Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.

Пришел в форму: что будет летом с курсом рубля

Пришел в форму: что будет летом с курсом рубля

По состоянию на 13:34 (мск) североморская смесь марки Brent с поставками в августе дорожала на 0,11% — до 37,88 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI дешевели на 0,93% — до 35,16 доллара за баррель.