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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-01T14:25
https://ria.ru/20200601/1572291097.html
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_0:0:3053:1717_1036x0_80_0_0_f8084f4fc92ebcc9ab4aaaaf63ca5fb5.jpg
РИА Новости

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

13:58 01.06.2020 (обновлено: 14:25 01.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловАмериканские доллары
Американские доллары
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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По состоянию на 13:34 (мск) североморская смесь марки Brent с поставками в августе дорожала на 0,11% — до 37,88 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI дешевели на 0,93% — до 35,16 доллара за баррель.
Давление на мировые рынки продолжает оказывать пандемия коронавируса, а также напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем. Кроме того, трейдеры следят за беспорядками, которые охватили крупные города США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейских.
Страны ОПЕК+ 9-10 июня планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки, заключенной в апреле, в режиме видеоконференции. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание на 4 июня. Перед этим пройдет заседание министерского мониторингового комитета организации.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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