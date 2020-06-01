Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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По состоянию на 13:34 (мск) североморская смесь марки Brent с поставками в августе дорожала на 0,11% — до 37,88 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI дешевели на 0,93% — до 35,16 доллара за баррель.
Страны ОПЕК+ 9-10 июня планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки, заключенной в апреле, в режиме видеоконференции. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание на 4 июня. Перед этим пройдет заседание министерского мониторингового комитета организации.