Полиция и СК проверят информацию о похищении ребенка в Кемерово

"Тридцать первого мая 2020 года в дежурную часть полиции поступил сигнал о том, что в районе дома №18 на улице Нахимова областного центра двое взрослых мужчин якобы посадили в багажник иномарки девочку приблизительно 10-летнего возраста и скрылись. Со слов заявителя составлена ориентировка с приметами мужчин. Несмотря на то, что заявлений о безвестном исчезновении несовершеннолетних подобного возраста в данный период времени в полицию не поступало, полицейские проводят проверку по заявлению и устанавливают местонахождение автомобиля", – сообщает ведомство.