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2020-06-01T13:57
https://ria.ru/20200601/1572291042.html
Полиция и СК проверят информацию о похищении ребенка в Кемерово
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РИА Новости

Полиция и СК проверят информацию о похищении ребенка в Кемерово

13:57 01.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
КЕМЕРОВО, 1 июн - РИА Новости. Полиция в Кузбассе проверяет поступившую информацию о похищении ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного ГУМВД.
Ранее в социальных сетях появилась ориентировка на разыскиваемых двух мужчин, которые, по предварительной информации, посадили девочку в багажник и скрылись в неизвестном направлении.
"Тридцать первого мая 2020 года в дежурную часть полиции поступил сигнал о том, что в районе дома №18 на улице Нахимова областного центра двое взрослых мужчин якобы посадили в багажник иномарки девочку приблизительно 10-летнего возраста и скрылись. Со слов заявителя составлена ориентировка с приметами мужчин. Несмотря на то, что заявлений о безвестном исчезновении несовершеннолетних подобного возраста в данный период времени в полицию не поступало, полицейские проводят проверку по заявлению и устанавливают местонахождение автомобиля", – сообщает ведомство.
О своей проверке сообщило и СУСК РФ по Кемеровской области. "В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о мужчине, который посадил несовершеннолетнего ребенка в задний отсек автомобиля Porsche Cayenne темного цвета. Ребенок не кричит, не зовет на помощь, рядом стоит еще один мужчина... Проводится доследственная проверка ", – сообщает пресс-служба следственного управления. В настоящее время устанавливается местонахождение автомобиля.
Сотрудник отряда Лиза Алерт
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ГУМВДPorsche CayenneКемеровская областьПроисшествия
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