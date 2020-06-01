Полиция и СК проверят информацию о похищении ребенка в Кемерово

КЕМЕРОВО, 1 июн - РИА Новости. Полиция в Кузбассе проверяет поступившую информацию о похищении ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного ГУМВД.
Ранее в социальных сетях появилась ориентировка на разыскиваемых двух мужчин, которые, по предварительной информации, посадили девочку в багажник и скрылись в неизвестном направлении.
"Тридцать первого мая 2020 года в дежурную часть полиции поступил сигнал о том, что в районе дома №18 на улице Нахимова областного центра двое взрослых мужчин якобы посадили в багажник иномарки девочку приблизительно 10-летнего возраста и скрылись. Со слов заявителя составлена ориентировка с приметами мужчин. Несмотря на то, что заявлений о безвестном исчезновении несовершеннолетних подобного возраста в данный период времени в полицию не поступало, полицейские проводят проверку по заявлению и устанавливают местонахождение автомобиля", – сообщает ведомство.
О своей проверке сообщило и СУСК РФ по Кемеровской области. "В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о мужчине, который посадил несовершеннолетнего ребенка в задний отсек автомобиля Porsche Cayenne темного цвета. Ребенок не кричит, не зовет на помощь, рядом стоит еще один мужчина... Проводится доследственная проверка ", – сообщает пресс-служба следственного управления. В настоящее время устанавливается местонахождение автомобиля.
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