Роспотребнадзор дал рекомендации по допуску к работе персонала гостиниц

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. При допуске к работе персонал гостиниц следует обследовать на COVID-19, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции в гостиницах и иных местах для временного проживания.
"Обеспечить лабораторное обследование персонала на новую коронавирусную инфекцию при допуске на работу. Не допускается к работе персонал, вернувшийся с территорий (стран, субъектов Российской Федерации), неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, до окончания сроков самоизоляции (не менее чем 14 дней), - говорится в рекомендациях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.