Изображение из интернета "убило" смартфоны Samsung

"Никогда не устанавливайте эту картинку на заставку, особенно на смартфоны Samsung", — предупредил он.
WARNING！！！— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020
Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!
It will cause your phone to crash!
Don't try it!
If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL
На картинке изображены горы и озеро на фоне заката.
В комментариях пользователи подтвердили, что после того, как они устанавливали фото в качестве обоев, их гаджеты начинали перезагружаться, мигать и выключаться. Некоторые из владельцев смартфонов заявили, что потеряли все данные.
Один из комментаторов предположил, что сбои может вызывать некорректный цифровой профиль файла, который система не в состоянии обработать.
Позже автор публикации заявил, что компания Samsung отреагировала на проблему и готовит специальное обновление.
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