Изображение из интернета "убило" смартфоны Samsung

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пользователь Пользователь твиттера под псевдонимом Ice Universe опубликовал изображение, способное привести к поломке смартфонов Samsung

"Никогда не устанавливайте эту картинку на заставку, особенно на смартфоны Samsung", — предупредил он.

WARNING！！！

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

На картинке изображены горы и озеро на фоне заката.

В комментариях пользователи подтвердили, что после того, как они устанавливали фото в качестве обоев, их гаджеты начинали перезагружаться, мигать и выключаться. Некоторые из владельцев смартфонов заявили, что потеряли все данные.

Один из комментаторов предположил, что сбои может вызывать некорректный цифровой профиль файла, который система не в состоянии обработать.