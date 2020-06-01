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2020-06-01T15:54
https://ria.ru/20200601/1572290931.html
Изображение из интернета "убило" смартфоны Samsung
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567868981_0:0:3082:1734_1036x0_80_0_0_a05a856c16daeb45385325bb67fe00f0.jpg
РИА Новости

Изображение из интернета "убило" смартфоны Samsung

13:56 01.06.2020 (обновлено: 15:54 01.06.2020)
73518
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пользователь твиттера под псевдонимом Ice Universe опубликовал изображение, способное привести к поломке смартфонов Samsung.

"Никогда не устанавливайте эту картинку на заставку, особенно на смартфоны Samsung", — предупредил он.

На картинке изображены горы и озеро на фоне заката.
В комментариях пользователи подтвердили, что после того, как они устанавливали фото в качестве обоев, их гаджеты начинали перезагружаться, мигать и выключаться. Некоторые из владельцев смартфонов заявили, что потеряли все данные.
Один из комментаторов предположил, что сбои может вызывать некорректный цифровой профиль файла, который система не в состоянии обработать.
Позже автор публикации заявил, что компания Samsung отреагировала на проблему и готовит специальное обновление.
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SamsungТехнологииВ мире
Популярные комментарии
Что, серьезно? Картинка срубает смартфон??? 😂😂😂 гнусмас совсем поехал. То аккумы взрываются, то картинки галюники вызывают. Деградация во всей красе
1 июня, 14:31
CECheck Engine
19911014
Остается понять, на кой кому-то ставить эту картинку в качестве фона? Картинка так себе :)
1 июня, 14:49
Александр Иванов
731003
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