Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T14:53
https://ria.ru/20200601/1572290851.html
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572291804_0:305:3096:2047_1036x0_80_0_0_4ae932236f69c1e80c54f3e76ba5eb06.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц

14:00 01.06.2020 (обновлено: 14:53 01.06.2020)
3299
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГорничная застилает кровать в номере отеля "Арт Москва Войковская"
Горничная застилает кровать в номере отеля Арт Москва Войковская
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В случае появления в гостинице постояльца или сотрудника с повышенной температурой и признаками ОРВИ его необходимо немедленно изолировать и сообщить медикам, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по профилактике коронавируса в местах размещения.
Отмечается, что если у человека диагностируют COVID-19, необходимо принять меры, которые определит ответственное лицо, проводящее противоэпидемическое расследование.
Сотрудница санатория
Вчера, 14:23Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор и Ростуризм согласовали правила открытия отелей
В документе также указывается, что в гостиницах необходимо обеспечить социальную дистанцию в полтора-два метра и минимизировать скопление людей при регистрации. По возможности нужно установить прозрачные перегородки для защиты персонала и дезинфицировать ключи от номеров.
Сотрудники отелей при допуске к работе должны тестироваться на COVID-19 в лабораторных условиях. При возвращении из страны или региона, неблагополучных по коронавирусу, им необходимо не менее 14 дней провести в режиме самоизоляции перед выходом на работу.
Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями. Каждые два часа они должны проветривать номера.
Путешественница с планшетным компьютером
30 мая, 11:21Туризм
Юристы рассказали о поездках по России и за границу и возврате средств
Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует по минимуму использовать декоративные подушки и покрывала и обеспечить наличие сменных наматрасников.
В ресторанах при гостиницах расстояние между столиками должно быть не менее двух метров, рассаживать гостей нужно по одному либо семьями, предпочтительнее организовать питание в номерах.
Отели по возможности должны внедрять технологии экспресс-заселения и выселения через мобильное приложение, бесконтактного открывания дверей номеров и общественных мест, а также бесконтактной оплаты, рекомендует ведомство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Санитарная обработка в помещениях ресторана MacDonalds на Тверской улице
26 апреля, 18:35
В России после снятия режима самоизоляции общепит заработает по-новому
1433174
Обсудить 4
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Рекомендуем
Сотрудница санатория
Роспотребнадзор и Ростуризм согласовали правила открытия отелей
Жара в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летнее тепло
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
Смартфон
Изображение из интернета "убило" смартфоны Samsung
Выпускница одной из московских школ во время празднования Последнего звонка
Минпросвещения планирует провести очный выпускной для школьников
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
В Минздраве рассказали об испытаниях российского препарата от COVID-19
Сотрудница санатория Знание в Сочи готовит номер к приему гостей
Роспотребнадзор дал рекомендации по допуску к работе персонала гостиниц
Ольга Бузова
Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
Санитарная обработка в помещениях ресторана
Роспотребнадзор обновил рекомендации для работы кафе и ресторанов
Кадры обрушившегося железнодорожного моста в Мурманске
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Автомобиль Следственного комитета РФ
На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Врач заявил о снижении активности коронавируса
Кадры поисковых мероприятий, в ходе которых найдено тело девочки в Крыму
В Северо-Крымском канале нашли тело пропавшей девочки
Американские доллары
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
02:18Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
02:16В Нью-Йорке выросло число полицейских перед комендантским часом
02:10СМИ: Пентагон увеличивает число бойцов Нацгвардии в округе Колумбия
Лента новостейМолния