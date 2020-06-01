Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В случае появления в гостинице постояльца или сотрудника с повышенной температурой и признаками ОРВИ его необходимо немедленно изолировать и сообщить медикам, говорится в рекомендациях В случае появления в гостинице постояльца или сотрудника с повышенной температурой и признаками ОРВИ его необходимо немедленно изолировать и сообщить медикам, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по профилактике коронавируса в местах размещения.

Отмечается, что если у человека диагностируют COVID-19, необходимо принять меры, которые определит ответственное лицо, проводящее противоэпидемическое расследование.

В документе также указывается, что в гостиницах необходимо обеспечить социальную дистанцию в полтора-два метра и минимизировать скопление людей при регистрации. По возможности нужно установить прозрачные перегородки для защиты персонала и дезинфицировать ключи от номеров.

Сотрудники отелей при допуске к работе должны тестироваться на COVID-19 в лабораторных условиях. При возвращении из страны или региона, неблагополучных по коронавирусу, им необходимо не менее 14 дней провести в режиме самоизоляции перед выходом на работу.

Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями. Каждые два часа они должны проветривать номера.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует по минимуму использовать декоративные подушки и покрывала и обеспечить наличие сменных наматрасников.

В ресторанах при гостиницах расстояние между столиками должно быть не менее двух метров, рассаживать гостей нужно по одному либо семьями, предпочтительнее организовать питание в номерах.

Отели по возможности должны внедрять технологии экспресс-заселения и выселения через мобильное приложение, бесконтактного открывания дверей номеров и общественных мест, а также бесконтактной оплаты, рекомендует ведомство.