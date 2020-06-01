Роспотребнадзор дал рекомендации по организации питания в гостиницах

"Организация питания гостей преимущественно по меню или индивидуального обслуживания в номерах. Расстановка столов с соблюдением принципов социального дистанцирования (расстояние между столами не менее 2 метров) и рассадка не более одного человека за одним столом (за исключением семейного или совместного проживания в одном номере)", - говорится в рекомендациях.