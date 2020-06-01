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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T14:00
https://ria.ru/20200601/1572290731.html
Роспотребнадзор дал рекомендации по организации питания в гостиницах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572105849_0:83:3078:1814_1036x0_80_0_0_d76b216e661a42d3c33236d42b260a7a.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор дал рекомендации по организации питания в гостиницах

13:51 01.06.2020 (обновлено: 14:00 01.06.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница санатория "Октябрьский" в Сочи укомплектовывает столы в ресторане
Сотрудница санатория Октябрьский в Сочи укомплектовывает столы в ресторане
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Сотрудница санатория "Октябрьский" в Сочи укомплектовывает столы в ресторане. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. При организации питания в гостиницах расстояние между столиками должно быть не менее двух метров, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции в гостиницах и иных местах для временного проживания.
"Организация питания гостей преимущественно по меню или индивидуального обслуживания в номерах. Расстановка столов с соблюдением принципов социального дистанцирования (расстояние между столами не менее 2 метров) и рассадка не более одного человека за одним столом (за исключением семейного или совместного проживания в одном номере)", - говорится в рекомендациях.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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