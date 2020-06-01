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В Пензе прокуратура проверит сообщение о драке школьников
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РИА Новости

В Пензе прокуратура проверит сообщение о драке школьников

13:50 01.06.2020
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© Depositphotos / can400Пенза
Пенза
© Depositphotos / can400
САРАТОВ, 1 июн - РИА Новости. Прокуратура начала проверку в связи с появлением в интернете видео драки школьников в Пензе, сообщило надзорное ведомство региона.
"По поручению прокурора области организована проверка… в связи с появлением в сети интернет видеозаписи драки подростков в Пензе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратура Железнодорожного района города даст правовую оценку исполнению должностными лицами школы требований законодательства об охране жизни и здоровья обучающихся, о предупреждении безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход проверки взят на особый контроль областной прокуратурой.
Как пояснил РИА Новости источник в силовых структурах, участниками драки, видео которой появилось в интернете в воскресенье, а сам инцидент произошел, предположительно, в субботу, стали порядка семи школьников 2005 года рождения. По предварительным данным, никто травм не получил.
"Установлены личности (участников). Причина (драки) пока устанавливается", - отметил он.
Сотрудник полиции
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