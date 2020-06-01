В Пензе прокуратура проверит сообщение о драке школьников

"По поручению прокурора области организована проверка… в связи с появлением в сети интернет видеозаписи драки подростков в Пензе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратура Железнодорожного района города даст правовую оценку исполнению должностными лицами школы требований законодательства об охране жизни и здоровья обучающихся, о предупреждении безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход проверки взят на особый контроль областной прокуратурой.

Как пояснил РИА Новости источник в силовых структурах, участниками драки, видео которой появилось в интернете в воскресенье, а сам инцидент произошел, предположительно, в субботу, стали порядка семи школьников 2005 года рождения. По предварительным данным, никто травм не получил.