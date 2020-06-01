Премьер Израиля обратился в полицию из-за угроз убийства

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил жалобу в полицию в связи с угрозами убийства в его адрес и адрес его семьи.
"Несколько дней назад я подал жалобу в полицию на угрозы убийства в мой адрес и адрес членов моей семьи. Сегодня, к моему сожалению, мне пришлось подать ещё одну жалобу против человека, который описывал, как он намеревается убить меня и мою семью", - написал Нетаньяху в Twitter.
В ноябре прошлого года сообщалось, что Нетаньяху обратился в полицию в связи с угрозами в его адрес на Facebook и попросил немедленно начать расследование.
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