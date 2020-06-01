Более 400 жителей Нижегородской области вернулись на родину из-за рубежа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Более 400 жителей Более 400 жителей Нижегородской области вернулись на родину из-за границы с 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Оперативный штаб правительства РФ по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции организовал специальные авиарейсы, благодаря чему с 15 апреля по 31 мая 2020 года домой смогли вернуться в числе прочих россиян 415 нижегородцев", - говорится в сообщении.

Среди приехавших из 40 стран мира жителей Нижегородской области - 30 детей в возрасте до 7 лет, 4 человека с тяжелыми хроническими заболеваниями и инвалидностью, 4 человека пожилого возраста (от 65 до 84 лет), 2 беременные женщины, 1 женщина с переломом ноги.

По информации департамента внешних связей, за полтора месяца наибольшее число нижегородцев вернулось из стран Азии (220 человек из 13 государств) и Европы (63 человека из 10 государств). Кроме того, 57 человек приехали из 7 стран ближнего зарубежья.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина , нижегородцам оказывается дополнительная помощь при оформлении документов, регистрации на рейсы, организуется их транспортировка до места вылета и от аэропортов до дома. Он подчеркнул, что граждане Российской Федерации , желающие вернуться на родину из-за рубежа, продолжают регистрироваться на едином портале государственных и муниципальных услуг. Сейчас за границей остаются около 550 нижегородцев.

"Работа по возвращению в регион наших жителей продолжится до снятия ограничений на пересечение государственных границ и открытия воздушного пространства Российской Федерации. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы нижегородцы, которые хотят вернуться на родину, поскорее оказались дома", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Всего с 27 марта 2020 года, с момента закрытия Россией чартерного и регулярного авиасообщения с зарубежными странами, в Нижегородскую область прибыли 2785 человек.