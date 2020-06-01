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2020-06-01T16:14
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Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов
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РИА Новости

Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов

13:46 01.06.2020 (обновлено: 16:14 01.06.2020)
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© Кадр видео МВД России по Красноярскому краюНападение на инкассаторов в Красноярске
Нападение на инкассаторов в Красноярске
© Кадр видео МВД России по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 1 июн — РИА Новости. Сбербанк заплатит миллион рублей тому, кто поможет поймать напавших на инкассаторов в Красноярске, сообщает пресс-центр Сибирского банка ПАО "Сбербанк".
Управление МВД по Красноярскому краю сообщило, что в субботу утром на улице Щорса в Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов и ранили двух человек, после чего скрылись. По тревоге подняты все оперативные службы городской полиции и сотрудники уголовного розыска краевого ГУ МВД. Раненые инкассаторы были прооперированы в медсанчасти № 7, их состояние оценивалось как тяжелое. Возбуждено уголовное дело о разбое. В ведомстве сообщили, что в крае введен специальный план для поимки преступников.

"Сибирский банк ПАО "Сбербанк" объявляет о вознаграждении в миллион рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, совершенного в субботу в отношении инкассаторов Сбербанка", — говорится в сообщении.

Сообщить информацию можно на горячую линию краевого главка МВД по телефонам 8(904)896-45-54, 8(391)245-93-33 и телефону доверия краевой полиции 8(391)245-96-46.
Врачи
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В Красноярске рассказали о состоянии раненных при нападении инкассаторов
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Сбербанк РоссииКрасноярск
Популярные комментарии
А что так много? Триллионы разбазаривают, а в награду только 6ть нулей и единичка???
1 июня, 14:34
Artur Tsarev
820116
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