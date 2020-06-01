Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов

"Сибирский банк ПАО "Сбербанк" объявляет о вознаграждении в миллион рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, совершенного в субботу в отношении инкассаторов Сбербанка", — говорится в сообщении.