В Болгарии пообещали достроить газопровод "Балканский поток" к концу года

Как сообщил Борисов, длина газопровода от болгарско-турецкой до болгарско-сербской границы составит 474 километра. Из них строители уже уложили 280 километров труб, 150 километров которых заварены.

Полная реализация проекта предусматривает строительство двух компрессорных станций с целью повысить давление в газопроводе. Премьер подчеркнул, что несмотря на кризисную ситуацию с пандемией коронавируса строительство газопровода не останавливалось.

В свою очередь Вучич отметил "огромное значение" газопровода для обеих стран. По словам президента, его строительство означает экономический и промышленный рост, а также обеспечивает Болгарию и Сербию одним из наиболее важных энергоресурсов. Он выразил надежду, что соединение болгарской и сербской частей газопровода произойдет в ближайшее время.