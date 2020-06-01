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2020-06-01T14:01
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В Болгарии пообещали достроить газопровод "Балканский поток" к концу года
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РИА Новости

В Болгарии пообещали достроить газопровод "Балканский поток" к концу года

14:01 01.06.2020
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© РИА Новости / Иван РудневКомпрессорная станция "Минская"
Компрессорная станция Минская
© РИА Новости / Иван Руднев
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что проект "Балканский поток" (болгарская часть газопровода "Турецкий поток"), будет досрочно завершен до конца 2020 года, сообщает Болгарское национальное телевидение.
Вучич в понедельник утром прибыл в Софию, после чего оба лидера на вертолете осмотрели строящийся объект.
Как сообщил Борисов, длина газопровода от болгарско-турецкой до болгарско-сербской границы составит 474 километра. Из них строители уже уложили 280 километров труб, 150 километров которых заварены.
Полная реализация проекта предусматривает строительство двух компрессорных станций с целью повысить давление в газопроводе. Премьер подчеркнул, что несмотря на кризисную ситуацию с пандемией коронавируса строительство газопровода не останавливалось.
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В свою очередь Вучич отметил "огромное значение" газопровода для обеих стран. По словам президента, его строительство означает экономический и промышленный рост, а также обеспечивает Болгарию и Сербию одним из наиболее важных энергоресурсов. Он выразил надежду, что соединение болгарской и сербской частей газопровода произойдет в ближайшее время.
"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года. Торжественная церемония открытия "Турецкого потока" состоялась 8 января в Стамбуле в присутствии президентов России и Турции.
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