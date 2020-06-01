В Воронежской области в больнице выявили вспышку коронавируса

ВОРОНЕЖ, 1 июня - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у 10 медицинских работников Новоусманской центральной районной больницы в Коронавирусная инфекция подтверждена у 10 медицинских работников Новоусманской центральной районной больницы в Воронежской области , положительные тесты на COVID-19 выявлены у 20 пациентов, сообщает правительство региона.

"За последние три дня в Новоусманской РБ выявлено 10 положительных тестов на COVID-19 у медицинского персонала: у двух врачей, четырех средних медработников и четырех младших медработников", - говорится в сообщении.

Кроме того, как информируют власти, положительные тесты выявлены у 18 пациентов хирургического отделения и у двоих — терапевтического.

"Пациенты переведены в специализированные стационары. Хирургическое отделение временно приостановило работу. Оно продезинфицировано и снова готово к возобновлению работы после получения у оставшегося персонала отрицательных результатов на COVID-19", - информируют областные власти.

Пациентов, чье лечение требует хирургического вмешательства, перевезли в другие стационары. Терапевтическое отделение продолжает работу, в нем провели дезинфекцию. Оказание хирургической помощи в поликлинике при больнице проводится в штатном режиме.

В Воронежской области коронавирус подтвержден у 2139 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1419 человек.