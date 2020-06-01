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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T13:43
https://ria.ru/20200601/1572290261.html
В Воронежской области в больнице выявили вспышку коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Воронежской области в больнице выявили вспышку коронавируса

13:43 01.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 1 июня - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у 10 медицинских работников Новоусманской центральной районной больницы в Воронежской области, положительные тесты на COVID-19 выявлены у 20 пациентов, сообщает правительство региона.
"За последние три дня в Новоусманской РБ выявлено 10 положительных тестов на COVID-19 у медицинского персонала: у двух врачей, четырех средних медработников и четырех младших медработников", - говорится в сообщении.
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Кроме того, как информируют власти, положительные тесты выявлены у 18 пациентов хирургического отделения и у двоих — терапевтического.
"Пациенты переведены в специализированные стационары. Хирургическое отделение временно приостановило работу. Оно продезинфицировано и снова готово к возобновлению работы после получения у оставшегося персонала отрицательных результатов на COVID-19", - информируют областные власти.
Пациентов, чье лечение требует хирургического вмешательства, перевезли в другие стационары. Терапевтическое отделение продолжает работу, в нем провели дезинфекцию. Оказание хирургической помощи в поликлинике при больнице проводится в штатном режиме.
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В Воронежской области коронавирус подтвержден у 2139 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1419 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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