Алтайский губернатор направил рабочую группу в Славгород

НОВОСИБИРСК, 1 июн – РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил специальную рабочую группу правительства региона в город Славгород, главу которого суд заключил под домашний арест по обвинению в получении взятки, сообщает краевое правительство.
Ранее СК проинформировал, что следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода Сергею Горбунову. В связи с полным признанием вины он отправлен под домашний арест.
"Сегодня, 1 июня, в ходе аппаратного совещания в правительстве Алтайского края Виктор Томенко принял решение направить в Славгород рабочую группу руководителей органов власти региона", - говорится в сообщении.
В краевом правительстве отметили, что в этой ситуации муниципальная система управления может столкнуться с рядом сложностей, поэтому губернатор считает необходимым провести встречи с руководителями администрации Славгорода, депутатами городского собрания, чтобы "сохранить стабильность работы органов местного самоуправления, на должном уровне решать все вопросы жизнедеятельности города".
По поручению губернатора в Славгород поедут зампреды правительства края Виталий Снесарь, Денис Губин и Александр Лукьянов, глава регионального Министерства строительства и ЖКХ Иван Гилев, а также руководители других органов власти Алтайского края.
По данным СК, 29 мая глава Славгорода получил взятку в 2 миллиона рублей от директора одной из организаций для принятия решений о выборе общества как поставщика угля для МУП "Теплосбыт" и заключении договоров в обход порядка закупок. В комитете сообщили, что обвиняемый при допросе признался в получении взяток на общую сумму более 6 миллионов рублей.
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