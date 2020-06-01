Алтайский губернатор направил рабочую группу в Славгород

НОВОСИБИРСК, 1 июн – РИА Новости. Губернатор Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил специальную рабочую группу правительства региона в город Славгород , главу которого суд заключил под домашний арест по обвинению в получении взятки, сообщает краевое правительство.

Ранее СК проинформировал, что следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода Сергею Горбунову. В связи с полным признанием вины он отправлен под домашний арест.

"Сегодня, 1 июня, в ходе аппаратного совещания в правительстве Алтайского края Виктор Томенко принял решение направить в Славгород рабочую группу руководителей органов власти региона", - говорится в сообщении.

В краевом правительстве отметили, что в этой ситуации муниципальная система управления может столкнуться с рядом сложностей, поэтому губернатор считает необходимым провести встречи с руководителями администрации Славгорода, депутатами городского собрания, чтобы "сохранить стабильность работы органов местного самоуправления, на должном уровне решать все вопросы жизнедеятельности города".

По поручению губернатора в Славгород поедут зампреды правительства края Виталий Снесарь, Денис Губин и Александр Лукьянов, глава регионального Министерства строительства и ЖКХ Иван Гилев, а также руководители других органов власти Алтайского края.