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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T13:42
https://ria.ru/20200601/1572290128.html
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572181833_0:0:3211:1807_1036x0_80_0_0_41e73417444aa9bcf51faa138395213b.jpg
РИА Новости

Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

13:41 01.06.2020 (обновлено: 13:42 01.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер указал, что уже неделю по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3 процента, а в ряде регионов и 2 процентов: в Москве, Севастополе, Крыму, Северной Осетии, Чечне, Мурманской, Астраханской, Магаданской областях.
"Такая динамика позволила 19 субъектам федерации начать постепенную отмену карантинных ограничений, еще 25 регионов готовы и планируют такие действия", - сказал он в ходе в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
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