Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер указал, что уже неделю по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3 процента, а в ряде регионов и 2 процентов: в Москве, Севастополе, Крыму, Северной Осетии, Чечне, Мурманской, Астраханской, Магаданской областях.
"Такая динамика позволила 19 субъектам федерации начать постепенную отмену карантинных ограничений, еще 25 регионов готовы и планируют такие действия", - сказал он в ходе в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.