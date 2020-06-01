Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Премьер указал, что уже неделю по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3 процента, а в ряде регионов и 2 процентов: в Москве, Севастополе, Крыму, Северной Осетии, Чечне, Мурманской, Астраханской, Магаданской областях.