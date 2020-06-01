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Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летнее тепло
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РИА Новости

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летнее тепло

13:42 01.06.2020 (обновлено: 16:26 01.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Теплая погода вернется в Москву после 10 июня, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Когда температура будет соответствовать норме или будет даже чуть выше нормы, тогда можно говорить, что стало тепло. Большую часть первой декады температура будет ниже климатической нормы, а последующие дни компенсируют прохладную первую декаду", — рассказала Позднякова.
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По ее словам, месячная температурная норма для июня — 16,6 градуса, то есть в среднем ночью должно быть около плюс десяти-двенадцати, а днем столбики термометров могут подниматься до плюс 22. Первая декада месяца будет прохладной, а уже следующие — выше или около нормы, добавила Позднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что июнь в России будет неоднородным.
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