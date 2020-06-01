Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летнее тепло

"Когда температура будет соответствовать норме или будет даже чуть выше нормы, тогда можно говорить, что стало тепло. Большую часть первой декады температура будет ниже климатической нормы, а последующие дни компенсируют прохладную первую декаду", — рассказала Позднякова.

По ее словам, месячная температурная норма для июня — 16,6 градуса, то есть в среднем ночью должно быть около плюс десяти-двенадцати, а днем столбики термометров могут подниматься до плюс 22. Первая декада месяца будет прохладной, а уже следующие — выше или около нормы, добавила Позднякова.