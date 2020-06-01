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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T13:38
https://ria.ru/20200601/1572289849.html
Мишустин поручил проследить за возвратом медучреждений в плановый режим
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778118_0:151:3106:1898_1036x0_80_0_0_144530e4f8564dff65dc3064798ecf13.jpg
РИА Новости

Мишустин поручил проследить за возвратом медучреждений в плановый режим

13:38 01.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву взять под особый контроль восстановление плановой работы медицинских учреждений, включая те, которые были перепрофилированы для борьбы с COVID-19.
"Прошу Министерство здравоохранения взять под особый контроль восстановление плановой работы медицинских организаций, включая федеральные, в том числе тех, которые были перепрофилированы для борьбы с коронавирусом. При этом мы продолжаем мониторить ситуацию с распространением инфекции. Подчеркну: мы должны быть готовы к любому развитию событий", - заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинОбщество
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